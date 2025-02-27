Звезда Реала вернется в сборную Бельгии перед матчами с Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия заявил, что голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернется в расположение национальной команды перед матчами Лиги наций.

«Он вернется. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем мира.

Я ездил к нему в Мадрид перед матчем «Реала» с «Манчестер Сити» (3:1), где я также воспользовался возможностью встретиться с Де Брюйне и Жереми Доку за день до матча», – заявил Гарсия.

Именно национальная сборная Бельгии сыграет против Украины в плей-офф Лиги наций. Матчи запланированы на 20 и 23 марта. Тибо Куртуа не играл за сборную Бельгии с лета 2023 года из-за разногласий с Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинул пост главного тренера в январе.