Шахтер Донецк
0 : 0
Реал Мадрид
19.10.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 18.10.2021 23:37
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Шахтер – Реал. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 19 октября, состоится матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало - в 22:00.

В прошлом году донецкий «Шахтер» тоже был в одной группе с «Интером» и «Реалом». И если результаты с итальянцами начинают повторяться (после двойных прошлогодних 0:0 такой же результат был зафиксирован и в этом розыгрыше), почему бы не повторить успех в матчах с «Реалом»? Напомним, что в сезоне 2020/2021 донецкая команда дважды взяла верх над «сливочными» - 3:2 и 2:0. В этом году «Шахтер» в первом туре сенсационно проиграл «Шерифу» (0:2), а во втором, как уже упоминалось, поделил очки с итальянским чемпионом. Подопечные Анчелотти «Интер» обыграли (1:0), но еще более сенсационно тоже уступили дома молдаванам - 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Реал».

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Источник — Sport.ua

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