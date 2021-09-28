Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эффект дежавю. Шахтер с Интером на Олимпийском снова поделили очки

Команды набрали первые пункти в турнирной таблице

  • 28.09.2021 21:38
  • 12323 просмотра
  • 269 комментариев
Эффект дежавю. Шахтер с Интером на Олимпийском снова поделили очки
© https://twitter.com/Inter/

Поражение на старте группового турнира Лиги чемпионов от «Шерифа», конечно же, теперь заставляет «Шахтер» искать недостающие очки в поединках с двумя фаворитами группы «Интером» и «Реалом». А, учитывая, что горняки, похоже, набрали неплохую форму, выиграв два последних матча с крупным счетом у «Динамо» 3:0 в игре за Суперкубок Украины и у «Вереса» 4:1 в чемпионате страны, украинские любители футбола вправе были ожидать от подопечных Роберто Де Дзерби положительного результата на НСК «Олимпийский». 

И хозяева поля начали встречу с хорошим настроением. Уже на 5-й минуте вполне мог отличиться Манор Соломон. Он получил мяч на левом фланге вблизи штрафной площади соперников, немного сместился в центр и неожиданно пробил в ближний угол. Мяч совсем немного разминулся со штангой. 

А затем на 8-й минуте «Шахтер» потерял своего главного забивного форварда нынешнего сезона Траоре. Несчастный случай для буркинийца произошел вблизи центра поля. В игровом эпизоде Думфрис упал на правую ногу Лассине, да так, что пришлось вмешиваться врачам и увозить Траоре с поля на специальном электромобиле. Очень жаль, ведь нападающий горняков пребывал на старте сезона в отличном состоянии, а теперь может быть отлучен от футбола на многие месяцы. 

Вместо Траоре на поле вышел Тете. И пока «Шахтер» перестраивался, футболисты «Интера» на 15-й минуте провели быструю контратаку, которую завершал ударом из-за пределов штрафной площади Барелла. Мяч со звоном попал в перекладину и вылетел в поле. Пятов проводил его только взглядом.

Далее игра пошла на встречных курсах. В составе украинского клуба хорошие моменты для взятия ворот были у Алана Патрика, Тете, все того же Соломона и Педриньо. У гостей очень активными были Лаутаро Мартинес и Джеко. Но время шло, а голов не было. 

Кстати, именно босниец на 34-й минуте имел самый убойный момент в первом тайме, чтобы вывести «Интер» вперед. После подачи углового и неудачного рикошета от Майкона, Джеко оказался с мячом прямо перед воротами. Однако с двух метров он пробил выше цели. Был еще неплохой шанс отличиться у Думфриса на 40-й минуте, но в последний момент Соломон снял мяч у него с ноги и выбил на угловой. 

Сразу после перерыва на 49-й минуте «Шахтер» провел быструю контратаку, в концовке которой Додо справа делал опасный прострел в центр вратарской площади, куда набегал Педриньо. Казалось, что мячу уже некуда деваться, как оказаться в воротах гостей. Однако Шкриньяр успел подставить ногу и круглый вылетел только на угловой. 

Горняки продолжали много атаковать, используя оба фланга, но до середины тайма больше подобных моментов создать не смогли. Что же касается «Интера», то только на 64-й минуте после розыгрыша углового Барелла пробил издали выше ворот. И тут же едва не начудил Пятов вместе с защитниками. Они стали перекатывать мяч друг другу, после чего голкипер под прессингом несильно выбил его в поле. Гости мяч перехватили и тут же доставили его в штрафную Лаутаро Мартинесу. Перед ним был только Пятов и огромные ворота. Но аргентинец, к счастью для нас, запустил мяч в небеса.  

А «Шахтер» продолжал много атаковать, причем в отличие от Симона Индзаги наставник горняков не спешил с заменами. Только на 78-й минуте на поле вышли первые свежие игроки Мудрик и Кривцов. Но забить так и не удалось. 

Более того, если бы не два блестящих сейва Пятова на 87-й минуте, итальянская команда вполне могла увезти из Киева три очка. Сперва 37-летний голкипер горняков парировал опасный удар Корреа из-за пределов штрафной площади. А после розыгрыша углового он отбил мяч, посланный ударом головой от де Врея. Еще один момент на предпоследней минуте основного времени не использовал у «Интера» Чалханоглу, пробивший рядом со штангой. 

В итоге, с учетом прошлого сезона Лиги чемпионов, «Шахтер» и «Интер» в третий раз подряд сыграли вничью 0:0. А в нынешнем турнире группового этапа обе команды по-прежнему голов еще не забивали.    

 Лига чемпионов 2021/2022. Группа D. 2 тур. 

«Шахтер» (Донецк, Украина) - «Интер» (Милан, Италия)- 0:0.

 Думфрис, 81.

«Шахтер»: Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78) - Степаненко, Майкон -  Педриньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) - Траоре (Тете, 14).

«Интер»: Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони - Думфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 82), Димарко (Перишич, 82) - Джеко (Корреа, 55), Л. Мартинес (А. Санчес, 72).

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина).

ШАХТЕР - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вячеслав Самойлов
    Вячеслав Самойлов, 28.09.2021 23:08
    0
    Ибо - свое надо учиться ценить и воспитывать в молодёжи.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 28.09.2021 23:08
    +1
    Lion, 28.09.2021 23:08
    Результат на табло!!!
    Ты так написал будто 3-0 победили
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    Lion
    Lion, 28.09.2021 23:08
    -1
    DK1961, 28.09.2021 22:53
    Можете минусовать сколько хотите, но Интер мог забить 6 раз, а ржавые 2. Не более
    Результат на табло!!!
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    Вячеслав Самойлов
    Вячеслав Самойлов, 28.09.2021 23:07
    0
    Darkness1984, 28.09.2021 22:40
    Включи с батей АПЛ или другие лигы Европы..
    Ты прозреешь, что есть ещё интереснее матчи
    Ничего! Да, чуть скромнее, но зато это НАШИ!!!
    И если этого вы видеть не желаете - это уже ваша проблема...
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    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 28.09.2021 23:05
    -1
    serge_kr, 28.09.2021 22:51
    Даже вон Индзаги признал что Де Дзерби натренировал Шахту, только вот ты "великий эксперт" ничего не можешь увидеть
    Куда ты делся ? Зачем мы на вынос играли в первом тайме , как же философия Де Дзерби?
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 23:05
    0
    oenergo.com, 28.09.2021 22:56
    Значит Шериф более классная команда. И результаты это подтверждают.
    Возможно. Не удивлюсь эсли в этой группе смерти Шериф займёт первое место, а Шахта - второе
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    avk2307
    avk2307, 28.09.2021 23:04
    0
    Holiday, 28.09.2021 22:39
    Только им не поставили пеналь за руку, что у нас ставят без раздумий.)
    Ну и что? Реал и забить мог, но не забил же.
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    fifadinamo
    fifadinamo, 28.09.2021 23:04
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 28.09.2021 22:58
    Интер пару месяцев назад спустил ДК в сортир 3 И 0
    Динамо спустило в сортир всю лаптебольную периферию, навсегда. А товарняк с интером и шахтером по 0-3 это так себе, разве что тебе в радость, ну всем иногда нужен праздник,
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 28.09.2021 22:59
    -5
    serge_kr, 28.09.2021 22:51
    Даже вон Индзаги признал что Де Дзерби натренировал Шахту, только вот ты "великий эксперт" ничего не можешь увидеть
    Натренировал играть на вынос?
    Ссылка
    fifadinamo
    fifadinamo, 28.09.2021 22:58
    +1
    Динамо Киев трахнуло в ссср всех и на этом точка.
    Кроти в єврокубках то є українська команда і на цьому крапка.
    Не дивлюсь кротів, але вболіваю за кротів в єврокубках, так само як за кожну українську команду і на цьому крапка. Пятов то є Пятов то повага, а Степаненко то є половина команди бразильців і то аксіома. Де грає Степан там ніколи нема повної дупи. Чуйка була що чпокнуть Інтер, але й так добре, прийдеться Динамо в Баварії вигравати, ну треба так треба
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 28.09.2021 22:58
    -4
    serge_kr, 28.09.2021 22:53
    А какой стиль у ДК, автобус? Как можно смотреть на команду которая отбивается все 90 минут, лучше уже с мячом
    Как я могу с тобой обсуждать стиль ДК если ты даже стиль родной команды объяснить не можешь ?
    Ты профан и неук, заче мне на тебя время тратить ?
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    Хоакин Гусман Лоэра
    Хоакин Гусман Лоэра, 28.09.2021 22:58 (изменен)
    +4
    Интер пару месяцев назад спустил ДК в сортир 3 И 0
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 28.09.2021 22:57
    -4
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 22:54
    Реализуй Шахта хотя бы 100 процентные свои моменты которые были у Педриньйо иди Додо например то счёт был бы 3:0 как и в матче с Динамо Шериф лучше реализовывает свои моменты например. У Реала в первом тайме 10 моментов, у Шерифа всего 2, но счёт 0-1. Над этим компонентом надо Шахте поработать. У Шерифа левый бразильский полузащитник - топчик. Сделал 2 голевые на весы с Шахтой и вот уже ещё 1 - с Реалом. Не зря им уже интересуется Атлетико
    Момента два а голов было бы три
    Шахтар просто настолько крут, что ему один год за полтора считают
    Ссылка
    Наливайко Діма
    Наливайко Діма, 28.09.2021 22:57
    +1
    Алексей Голяченко, 28.09.2021 22:40
    Не знаю о каком позоре ты намекаеш. Завтра Динамо будет играть с претендентом на кубок ЛЧ. А Интер даже в топ 5 претендентов на финал на ЛЧ не находится. Радуйтесь ничьей
    Та у вас всi з ким граэ Шахта слабаки.А у вас самi сильнi.Готуйте вазелiн Вам Партизана пройти чи Скендербеу за щастя.А тут ви лузери
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 28.09.2021 22:56
    -2
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 22:54
    Реализуй Шахта хотя бы 100 процентные свои моменты которые были у Педриньйо иди Додо например то счёт был бы 3:0 как и в матче с Динамо Шериф лучше реализовывает свои моменты например. У Реала в первом тайме 10 моментов, у Шерифа всего 2, но счёт 0-1. Над этим компонентом надо Шахте поработать. У Шерифа левый бразильский полузащитник - топчик. Сделал 2 голевые на весы с Шахтой и вот уже ещё 1 - с Реалом. Не зря им уже интересуется Атлетико
    Значит Шериф более классная команда. И результаты это подтверждают.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 28.09.2021 22:56
    -4
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 22:54
    Реализуй Шахта хотя бы 100 процентные свои моменты которые были у Педриньйо иди Додо например то счёт был бы 3:0 как и в матче с Динамо Шериф лучше реализовывает свои моменты например. У Реала в первом тайме 10 моментов, у Шерифа всего 2, но счёт 0-1. Над этим компонентом надо Шахте поработать. У Шерифа левый бразильский полузащитник - топчик. Сделал 2 голевые на весы с Шахтой и вот уже ещё 1 - с Реалом. Не зря им уже интересуется Атлетико
    А какой 100% момент был у ДоДо на какой минуте ?
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 28.09.2021 22:56
    -4
    Liverpool, 28.09.2021 22:53
    Ну где ты фани? Урод киевский? Демократично обзываемый собакой?
    🤷‍♂️ Снова воды из лужи напился забродившей ?
    О времена о нравы, в ДныРыовском каганате
    Ссылка
    zdor
    online
    zdor, 28.09.2021 22:55
    +1
    DK1961, 28.09.2021 22:53
    Можете минусовать сколько хотите, но Интер мог забить 6 раз, а ржавые 2. Не более
    А что минусовать? Завтра будем плюсовать сколько Бавария вкатит дырявым совам
    Ссылка
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 22:54
    +1
    DK1961, 28.09.2021 22:42
    Очередной отскок, правда с помощью Пятова
    Реализуй Шахта хотя бы 100 процентные свои моменты которые были у Педриньйо иди Додо например то счёт был бы 3:0 как и в матче с Динамо Шериф лучше реализовывает свои моменты например. У Реала в первом тайме 10 моментов, у Шерифа всего 2, но счёт 0-1. Над этим компонентом надо Шахте поработать. У Шерифа левый бразильский полузащитник - топчик. Сделал 2 голевые на весы с Шахтой и вот уже ещё 1 - с Реалом. Не зря им уже интересуется Атлетико
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 28.09.2021 22:53
    0
    Liverpool, 28.09.2021 22:51
    Да похер на каком месте, вы в европе говно..
    Похоже что Шахтер тоже.
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