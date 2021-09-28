Эффект дежавю. Шахтер с Интером на Олимпийском снова поделили очки

Поражение на старте группового турнира Лиги чемпионов от «Шерифа», конечно же, теперь заставляет «Шахтер» искать недостающие очки в поединках с двумя фаворитами группы «Интером» и «Реалом». А, учитывая, что горняки, похоже, набрали неплохую форму, выиграв два последних матча с крупным счетом у «Динамо» 3:0 в игре за Суперкубок Украины и у «Вереса» 4:1 в чемпионате страны, украинские любители футбола вправе были ожидать от подопечных Роберто Де Дзерби положительного результата на НСК «Олимпийский».

И хозяева поля начали встречу с хорошим настроением. Уже на 5-й минуте вполне мог отличиться Манор Соломон. Он получил мяч на левом фланге вблизи штрафной площади соперников, немного сместился в центр и неожиданно пробил в ближний угол. Мяч совсем немного разминулся со штангой.

А затем на 8-й минуте «Шахтер» потерял своего главного забивного форварда нынешнего сезона Траоре. Несчастный случай для буркинийца произошел вблизи центра поля. В игровом эпизоде Думфрис упал на правую ногу Лассине, да так, что пришлось вмешиваться врачам и увозить Траоре с поля на специальном электромобиле. Очень жаль, ведь нападающий горняков пребывал на старте сезона в отличном состоянии, а теперь может быть отлучен от футбола на многие месяцы.

Вместо Траоре на поле вышел Тете. И пока «Шахтер» перестраивался, футболисты «Интера» на 15-й минуте провели быструю контратаку, которую завершал ударом из-за пределов штрафной площади Барелла. Мяч со звоном попал в перекладину и вылетел в поле. Пятов проводил его только взглядом.

Далее игра пошла на встречных курсах. В составе украинского клуба хорошие моменты для взятия ворот были у Алана Патрика, Тете, все того же Соломона и Педриньо. У гостей очень активными были Лаутаро Мартинес и Джеко. Но время шло, а голов не было.

Кстати, именно босниец на 34-й минуте имел самый убойный момент в первом тайме, чтобы вывести «Интер» вперед. После подачи углового и неудачного рикошета от Майкона, Джеко оказался с мячом прямо перед воротами. Однако с двух метров он пробил выше цели. Был еще неплохой шанс отличиться у Думфриса на 40-й минуте, но в последний момент Соломон снял мяч у него с ноги и выбил на угловой.

Сразу после перерыва на 49-й минуте «Шахтер» провел быструю контратаку, в концовке которой Додо справа делал опасный прострел в центр вратарской площади, куда набегал Педриньо. Казалось, что мячу уже некуда деваться, как оказаться в воротах гостей. Однако Шкриньяр успел подставить ногу и круглый вылетел только на угловой.

Горняки продолжали много атаковать, используя оба фланга, но до середины тайма больше подобных моментов создать не смогли. Что же касается «Интера», то только на 64-й минуте после розыгрыша углового Барелла пробил издали выше ворот. И тут же едва не начудил Пятов вместе с защитниками. Они стали перекатывать мяч друг другу, после чего голкипер под прессингом несильно выбил его в поле. Гости мяч перехватили и тут же доставили его в штрафную Лаутаро Мартинесу. Перед ним был только Пятов и огромные ворота. Но аргентинец, к счастью для нас, запустил мяч в небеса.

А «Шахтер» продолжал много атаковать, причем в отличие от Симона Индзаги наставник горняков не спешил с заменами. Только на 78-й минуте на поле вышли первые свежие игроки Мудрик и Кривцов. Но забить так и не удалось.

Более того, если бы не два блестящих сейва Пятова на 87-й минуте, итальянская команда вполне могла увезти из Киева три очка. Сперва 37-летний голкипер горняков парировал опасный удар Корреа из-за пределов штрафной площади. А после розыгрыша углового он отбил мяч, посланный ударом головой от де Врея. Еще один момент на предпоследней минуте основного времени не использовал у «Интера» Чалханоглу, пробивший рядом со штангой.

В итоге, с учетом прошлого сезона Лиги чемпионов, «Шахтер» и «Интер» в третий раз подряд сыграли вничью 0:0. А в нынешнем турнире группового этапа обе команды по-прежнему голов еще не забивали.

Лига чемпионов 2021/2022. Группа D. 2 тур.

«Шахтер» (Донецк, Украина) - «Интер» (Милан, Италия)- 0:0.

Думфрис, 81.

«Шахтер»: Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78) - Степаненко, Майкон - Педриньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) - Траоре (Тете, 14).

«Интер»: Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони - Думфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 82), Димарко (Перишич, 82) - Джеко (Корреа, 55), Л. Мартинес (А. Санчес, 72).

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина).

ШАХТЕР - ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА