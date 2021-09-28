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28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Интер – 0:0. Как Пятов спас горняков. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 22:12
  • 6838 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер – Интер – 0:0. Как Пятов спас горняков. Видеообзор матча
© ФК Шахтер Донецк

28 сентября в Киеве проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Интер». Начало встречи – в 19:45.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Интер – 0:0. Как Пятов спас горняков. Видеообзор матча

ВИДЕО. Сэйвы Пятова в игре ЛЧ против Интера

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 28.09.2021 22:33
    0
    Пятов - герой и звезда матча.
    Серия Пятова с пропущенными голами в матчах основного раунда ЛЧ ЗАКОНЧИЛАСЬ на 27. Матче!!!
    В последний раз он не пропускал в домашнем матче 1/8 финала против «Баварии» в сезоне 2014/15.
    Рекордная серия в основном раунде ЛЧ принадлежит Игорь Акинфееву – 39 матчей.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 22:19
    +1
    Трубин должен быть первый только из-за ляпов Пятова. на матч с Реалом уже жду Трубина.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 22:17
    +1
    я удивлён что он ещё способен на сейвы, я думал что у него уже всё мёртвая зона кроме его туловища. молодец, но его ляпы никуда не делись, 1 гол почти привёз на ровном месте.
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