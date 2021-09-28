Шахтер Донецк

28 сентября в Киеве проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Интер». Начало встречи – в 19:45.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Интер – 0:0. Как Пятов спас горняков. Видеообзор матча
ВИДЕО. Сэйвы Пятова в игре ЛЧ против Интера
Источник — Sport.ua
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Серия Пятова с пропущенными голами в матчах основного раунда ЛЧ ЗАКОНЧИЛАСЬ на 27. Матче!!!
В последний раз он не пропускал в домашнем матче 1/8 финала против «Баварии» в сезоне 2014/15.
Рекордная серия в основном раунде ЛЧ принадлежит Игорь Акинфееву – 39 матчей.
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