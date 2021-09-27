Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
28.09.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 27.09.2021 20:17
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Шахтер – Интер. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 сентября, состоится матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и миланский «Интер». Игра состоится в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало - в 19:45.

Во втором туре группового этапа группы D встречаются неудачники первого - «Интер» минимально уступил «Реалу», а «Шахтер» опозорился в Тирасполе с «Шерифом» (0: 2). Реабилитировались команды во внутренних соревнованиях - донецкий клуб поочередно разгромил в чемпионате «Мариуполь» с «Вересом», однако особенно радовался триумфу над принципиальным киевским соперником в розыгрыше Суперкубка Украины (3: 0), правда, разгромный счет не совсем соответствовал ходу матча. Миланская команда в своем чемпионате идет без поражений (4 победы и 2 ничьи), в частности, совсем недавно в очень интересном матче поделила очки с «Аталантой» (2:2). Стоит также отметить, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» с «Интером» тоже играли в одной группе и за два матча не сумели забить друг другу ни одного гола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Интер».

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Источник — Sport.ua

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