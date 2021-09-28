Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Одно очко с Интером — престижный результат для Шахтера»

Наставник «горняков» подвел итоги поединка с миланским клубом в группе Лиги чемпионов (0:0)

  • 28.09.2021 22:45
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  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Одно очко с Интером — престижный результат для Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями о домашней ничьей с миланским «Интером» (0:0) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Есть устойчивое мнение, что в Лиге чемпионов судьи, вольно или невольно, помогают большим командам. Сегодня было подтверждение этой истине?
- Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю (вероятно, Де Дзерби имеет в виду главного тренера киевского «Динамо» Мирчу Луческу — прим. ред.).

Думаю, что сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах. Травма Траоре — случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол.

- Насколько серьезна травма Траоре?
- Я думаю, что он получил серьезную травму. Не знаем, насколько она серьезна. Мы теряем сильного футболиста. Жаль его, потому что он — молодой и талантливый игрок.

- Насколько ощутимой была потеря Траоре для вашего плана на игру?
- Я думаю, что, когда Педриньо заменил Траоре, он сыграл грандиозный матч, как и Тете. Как знать, может быть, с Траоре мы бы сегодня и проиграли. Очень жаль, что такой молодой футболист получил травму.

- Чем была вызвана ваша реакция, за которую вы получили желтую карточку?
- Я думал, что там был фол Мартинеса и штрафной. Но арбитр фол не дал. Такие ситуации бывают, ничего страшного.

- Значат ли замены Индзаги форвардов Джеко и Лаутаро Мартинеса, что ваш план по их нейтрализации был выполнен хорошо?
- На поле вышли Корреа и Алексис Санчес, которые тоже играют в атаке. Корреа имел несколько шансов. Именно так и было.

- Вчера вы сказали, что «Интер» ментально и на бумаге сильнее «Шахтера». Сегодняшний матч это показал?
- Думаю то же самое, что и вчера, думаю, что «Интер» ментально сильнее, чем мы. Даже когда «Шахтер» долго владел мячом, «Интер» не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0.

- Будете ли консультироваться с Луишем Каштру перед грядущим противостоянием с «Реалом»? Он — специалист в этом вопросе…
- Мы не думаем о «Реале» сейчас. Мы думаем о матче против «Динамо» в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне «Динамо» выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними.

- Как вы будете решать проблемы с форвардом, если травма Траоре окажется серьезной?
- У нас есть Фернандо, Дентиньо, восстанавливается Жуниор Мораес. И у нас есть Педриньо. Мне очень нравится, как он играет на этой позиции.

- Пятова все называют героем матча. Как он набрал такую фантастическую форму? И какую роль он сейчас играет в вашей команде?
- Кто говорил, что Пятов — герой матча? «Интер», Симоне Индзаги, итальянские журналисты? Украинские журналисты? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов. Пятов провел грандиозный матч, но и вся команда провела грандиозный матч. Не считаю правильным выделять только Пятова.

- Ничья устраивает «Шахтер»?
- Когда я вчера сказал, что «Интер» — грандиозная команда, я не врал, а сказал правду. Считаю, что одно очко для «Шахтера» — это очень престижный результат.

У «Интера» были хорошие шансы, чтобы забить гол. Но играли две сильные команды, и сегодня мы увидели очень качественный футбол.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    Holiday
    Holiday, 28.09.2021 22:57
    +2
    У интернационалистов уже зуд от этих 0:0
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