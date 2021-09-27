Шахтер Донецк
0 : 0
Интер Милан
28.09.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Нерадзурри» изо всех сил будут стараться отомстить «горнякам» за прошлогодний розыгрыш

  • 27.09.2021 17:30
  • 540 просмотров
  • 9 комментариев
Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 сентября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» будет принимать миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

«Шахтер»

 

Команда Роберто Де Дзерби в первом туре встречалась с «Шерифом» – аутсайдером группы и первым в истории представителем Молдовы на групповой стадии Лиги чемпионов. Легкой прогулки для «Шахтера» никто не ждал, однако подопечные Роберто Де Дзерби были обязаны как минимум брать очки в том поединке. Но матч в Тирасполе завершился безвольным поражением «горняков» со счетом 0:2.

Затем «Шахтер» сумел немного реабилитироваться перед своими болельщиками, разгромив киевское «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины и одержав две победы в чемпионате. Хочется верить, что вице-чемпионы Украины наконец-то оклемались и смогут побороться за еврокубковую весну, ведь сезон в самом разгаре.

Одно можно сказать точно: «Шахтеру» просто необходимо брать очки в предстоящем поединке, ведь поражение де-факто заставит донецкий клуб забыть о перспективах сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, да и путевку в Лигу Европы при нынешний раскладах завоевать будет очень непросто, особенно если «Шериф» продолжит удивлять.

«Интер»

 

Миланский «Интер» второй год подряд попадает с «Шахтером» в одну группу Лиги чемпионов. И для чемпиона Италии это идеальная возможность отомстить дончанам за прошлогоднюю кампанию, в которой «горнякам» удалось оставить «Интер» на четвертом месте в квартете и предоставить ему возможность с декабря сконцентрироваться на выступлениях на национальной арене.

Тогда, кстати, «Шахтер» отомстил за фиаско в полуфинале Лиги Европы сезона-2019/20. Так что в последнее время эти клубы часто играют друг с другом, а потому хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. К тому же, главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби еще недавно работал в Серии А и неоднократно отбирал у «нерадзурри» очки вместе с «Сассуоло».

Как и украинский клуб, «Интер» в первом туре проиграл, хотя в целом в поединке с мадридским «Реалом» выглядел очень достойно. В чемпионате команда Симоне Индзаги идет без поражений, однако в минувшую субботу сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), за которую выступает воспитанник «Шахтера» Руслан Малиновский. Нынешний «Шахтер» тоже может попробовать зацепиться за очки, однако сделать это будет очень непросто.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Витао, Кривцов, Конопля, Антонио, Степаненко, Патрик, Марлос, Тете, Фернандо.

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Димарко, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро Мартинес, Джеко.

28 сентября, вторник

«Шахтер» – «Интер»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
ШАХТЕР — ИНТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 27.09.2021 18:03
    -1
    Face Control, 27.09.2021 17:58
    Что сказать, будет очень и очень сложно, да, скорее всего будет поражение, но Шахтёр интересен тем, что может и в ничку скатать, а может и вовсе победить, некоторые о победе над грандом могут только мечтать.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 27.09.2021 18:02
    0
    Megogo_gawno, 27.09.2021 17:37
    По версии спорт.юа ни Марлон,ни Матвиенко, ни Додо, ни Педриньо, ни Траоре играть не будут???
    Что вы курите?
    А кто им даст спокойно играть? Это же не Верес-2.))
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 18:01
    0
    igogo, 27.09.2021 18:00
    А за что им мстить? Благодаря Шахтёру, который оставил их за бортом розыгрыша, они и стали чемпионами!
    Потому что смогли сконцентрироваться на одной цели.
    Так что, наоборот, должны выплатить калым.
    Победа нас устроит, ну ок, пусть будет ничка.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 27.09.2021 18:00
    0
    А за что им мстить? Благодаря Шахтёру, который оставил их за бортом розыгрыша, они и стали чемпионами!
    Потому что смогли сконцентрироваться на одной цели.
    Так что, наоборот, должны выплатить калым.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 17:59
    0
    В любом случае удачи Шахтёру, удачи единственному футбольному гранду Украины!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 17:58
    0
    Что сказать, будет очень и очень сложно, да, скорее всего будет поражение, но Шахтёр интересен тем, что может и в ничку скатать, а может и вовсе победить, некоторые о победе над грандом могут только мечтать.
    Ссылка
    nick07
    online
    nick07, 27.09.2021 17:56
    0
    хотілося б вірити в нічию 0-0, але навряд чи, Інтер цього разу вже не допустить недооцінки суперника
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 27.09.2021 17:49
    0
    Megogo_gawno, 27.09.2021 17:37
    По версии спорт.юа ни Марлон,ни Матвиенко, ни Додо, ни Педриньо, ни Траоре играть не будут???
    Что вы курите?
    Судячи з прогнозованого рахунку - 1:2 - щось дуже тяжке...
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 27.09.2021 17:37
    0
    По версии спорт.юа ни Марлон,ни Матвиенко, ни Додо, ни Педриньо, ни Траоре играть не будут???
    Что вы курите?
    Ссылка
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