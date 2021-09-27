Во вторник, 28 сентября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» будет принимать миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 19:45.
«Шахтер»
Команда Роберто Де Дзерби в первом туре встречалась с «Шерифом» – аутсайдером группы и первым в истории представителем Молдовы на групповой стадии Лиги чемпионов. Легкой прогулки для «Шахтера» никто не ждал, однако подопечные Роберто Де Дзерби были обязаны как минимум брать очки в том поединке. Но матч в Тирасполе завершился безвольным поражением «горняков» со счетом 0:2.
Затем «Шахтер» сумел немного реабилитироваться перед своими болельщиками, разгромив киевское «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины и одержав две победы в чемпионате. Хочется верить, что вице-чемпионы Украины наконец-то оклемались и смогут побороться за еврокубковую весну, ведь сезон в самом разгаре.
Одно можно сказать точно: «Шахтеру» просто необходимо брать очки в предстоящем поединке, ведь поражение де-факто заставит донецкий клуб забыть о перспективах сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, да и путевку в Лигу Европы при нынешний раскладах завоевать будет очень непросто, особенно если «Шериф» продолжит удивлять.
«Интер»
Миланский «Интер» второй год подряд попадает с «Шахтером» в одну группу Лиги чемпионов. И для чемпиона Италии это идеальная возможность отомстить дончанам за прошлогоднюю кампанию, в которой «горнякам» удалось оставить «Интер» на четвертом месте в квартете и предоставить ему возможность с декабря сконцентрироваться на выступлениях на национальной арене.
Тогда, кстати, «Шахтер» отомстил за фиаско в полуфинале Лиги Европы сезона-2019/20. Так что в последнее время эти клубы часто играют друг с другом, а потому хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. К тому же, главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби еще недавно работал в Серии А и неоднократно отбирал у «нерадзурри» очки вместе с «Сассуоло».
Как и украинский клуб, «Интер» в первом туре проиграл, хотя в целом в поединке с мадридским «Реалом» выглядел очень достойно. В чемпионате команда Симоне Индзаги идет без поражений, однако в минувшую субботу сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), за которую выступает воспитанник «Шахтера» Руслан Малиновский. Нынешний «Шахтер» тоже может попробовать зацепиться за очки, однако сделать это будет очень непросто.
Ориентировочные составы
«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Витао, Кривцов, Конопля, Антонио, Степаненко, Патрик, Марлос, Тете, Фернандо.
«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Димарко, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро Мартинес, Джеко.
28 сентября, вторник
|«Шахтер» – «Интер»
|Киев. НСК «Олимпийский». 19:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|ШАХТЕР — ИНТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Денис Шаховец, Sport.ua
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Потому что смогли сконцентрироваться на одной цели.
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