Малиновский набирает форму. Аталанта с Интером расписали боевую ничью

Всем нам было интересно смотреть матч по двум причинам - во-первых, «Интер» учится играть без Конте и Лукаку, во-вторых, наш земляк Руслан Малиновский играет против чемпиона Италии, при этом не получив вызов в свою национальную сборную.

Пожалуй, все мы вспоминали незлым тихим словом Петракова в первом тайме. В нем Руслан не только выделялся - буквально блестал на поле. Сначала получил желтую карточку, однако дальше наступил его время. «Интер», конечно, первый забил усилиями Мартинеса (красивый гол тоже вышел), а дальше за дело взялся украинец.

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Гол с дальней дистанции - раз. Удар издалека, Ханданович отражает, Толой добивает - два. Опасные удары даже правой издалека - три. Вывод партнеров на ударные позиции - четыре. Штанга в начале второго тайма - пять. Игра до конца в каждом эпизоде ​​- шесть. Хватит на звание лучшего игрока матча?

Миланская команда все же сравняла счет усилиями Джеко, однако могла сперва віиграть (Димарко не забил пенальти), а потом потерять и ничью. Пикколи, который заменил Сапату, забил третий чистый гол, однако арбитры увидели на повторах, как мяч задолго до того вышел за лицевую линию, и отменили гол.

2:2 - этот матч стоило видеть.

Чемпионат Италии. 6 тур.

«Интер» - «Аталанта» - 2:2.

На 86 минуте Димарко («Интер») не забил пенальти (перекладина).

Л. Мартинес, 5, Джеко, 71 - Малиновский, 30, Толой, 38.

Бастони, 12, Чалханоглу, 43, Барелла, 70 - Малиновский, 4, Паломино, 19, Сапата, 21.

«Интер»: Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони (Димарко, 57) - Чалханоглу (Весино, 57), Дармиан (Думфрис, 57), Барелла (Сатриано, 90), Брозович, Перишич - Джеко, Л. Мартинес (А. Санчес, 81).

«Аталанта»: Муссо - Толой, Демирал, Паломино (Мэле, 70) - Дзаппакоста (Пашалич, 77), де Роон, Фройлер, Госенс - Пессина (Джимшити, 62) - Малиновский (Иличич, 62), Сапата (Пикколи, 62).

Арбитр: Фабио Мареска.

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

ИНТЕР - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА