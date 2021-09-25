6-й тур
Интер Милан
2 : 2
Аталанта
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский набирает форму. Аталанта с Интером расписали боевую ничью

Украинец поучаствовал в обеих голах своей команды

  • 25.09.2021 20:58
  • 4721 просмотр
  • 9 комментариев
Малиновский набирает форму. Аталанта с Интером расписали боевую ничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

Всем нам было интересно смотреть матч по двум причинам - во-первых, «Интер» учится играть без Конте и Лукаку, во-вторых, наш земляк Руслан Малиновский играет против чемпиона Италии, при этом не получив вызов в свою национальную сборную.

Пожалуй, все мы вспоминали незлым тихим словом Петракова в первом тайме. В нем Руслан не только выделялся - буквально блестал на поле. Сначала получил желтую карточку, однако дальше наступил его время. «Интер», конечно, первый забил усилиями Мартинеса (красивый гол тоже вышел), а дальше за дело взялся украинец.

Getty Images/Global Images Ukraine

Гол с дальней дистанции - раз. Удар издалека, Ханданович отражает, Толой добивает - два. Опасные удары даже правой издалека - три. Вывод партнеров на ударные позиции - четыре. Штанга в начале второго тайма - пять. Игра до конца в каждом эпизоде ​​- шесть. Хватит на звание лучшего игрока матча?

Миланская команда все же сравняла счет усилиями Джеко, однако могла сперва віиграть (Димарко не забил пенальти), а потом потерять и ничью. Пикколи, который заменил Сапату, забил третий чистый гол, однако арбитры увидели на повторах, как мяч задолго до того вышел за лицевую линию, и отменили гол.

2:2 - этот матч стоило видеть.

Чемпионат Италии. 6 тур.

«Интер» - «Аталанта» - 2:2.

На 86 минуте Димарко («Интер») не забил пенальти (перекладина).

 Л. Мартинес, 5, Джеко, 71 - Малиновский, 30, Толой, 38.

 Бастони, 12, Чалханоглу, 43, Барелла, 70 - Малиновский, 4, Паломино, 19, Сапата, 21.

«Интер»: Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони (Димарко, 57) - Чалханоглу (Весино, 57), Дармиан (Думфрис, 57), Барелла (Сатриано, 90), Брозович, Перишич - Джеко, Л. Мартинес (А. Санчес, 81).

«Аталанта»: Муссо - Толой, Демирал, Паломино (Мэле, 70) - Дзаппакоста (Пашалич, 77), де Роон, Фройлер, Госенс - Пессина (Джимшити, 62) - Малиновский (Иличич, 62), Сапата (Пикколи, 62).

Арбитр: Фабио Мареска.

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

ИНТЕР - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
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    Vytas Mesk
    Vytas Mesk, 25.09.2021 21:58
    +1
    Дела Пети ставить его в основу или нет. Но когда играет сборная надо прежде всего думать о стране и болельщиках которые хотят только победы сборной. Все личное не должно касаться миллионов людей. Малина явно усилит сборную . А так фины потирают руки.
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 25.09.2021 21:50
    0
    Ёкарный Бабай, 25.09.2021 21:02
    У Аталанты украли победу, по надуманным причинам отменив гол. Русик топ!
    Там мяч ушел за линию...
    Ссылка
    rus
    rus, 25.09.2021 21:46
    0
    У кого есть вопросы к Малиновскому.
    Ссылка
    Argon
    Argon, 25.09.2021 21:32
    0
    Малиновський не підходить під схему СБУ. Чому не зробити схему під Малиновського? Мозок зламається? А? Петраков!
    Ссылка
    drei : null
    drei : null, 25.09.2021 21:28
    0
    ма ла цы... надо было 4:4
    Ссылка
    Mykola_nik
    Mykola_nik, 25.09.2021 21:24
    -3
    вигнати Петракова і буде гуд
    Ссылка
    scorpio16
    scorpio16, 25.09.2021 21:14
    +4
    Фантастический матч , Гасперини в своем стиле , либо изначально ставку не делал на этот матч , а сразу команду на ЛЧ готовил либо такая у него уже фишка снимать лидеров за 30 минут до конца и дальше Богу молится чтобы дотянули до свистка .
    Пенальти был , на счёт второго гола , то вроде как мяч ушел, а значит угловой ,увы...
    Малина игрок матча
    Ссылка
    w_o_w
    w_o_w, 25.09.2021 21:09
    +2
    Замены Гасперини иногда вызывают недоумение.,,,
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 25.09.2021 21:02
    +7
    У Аталанты украли победу, по надуманным причинам отменив гол. Русик топ!
    Ссылка
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