6-й тур
Интер Милан
2 : 2
Аталанта
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер — Аталанта — 2:2. Малиновский забил. Видео голов и обзор матча

Поединок 6-го тура Серии А завершился результативной ничьей

  • 25.09.2021 22:17
  • 3264 просмотра
  • 1 комментарий
Интер — Аталанта — 2:2. Малиновский забил. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2). 28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом на 30-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Интер» — «Аталанта» — 2:2
Голы: Л. Мартинес, 5, Джеко, 71 — Малиновский, 30, Толой, 38

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
38' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Толой (Аталанта).
30' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
5' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    online
    Sauron, 25.09.2021 22:40
    0
    Маліна зробив обидва голи.
    Може ще можна довизвати в СбУ?
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