В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2). 28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом на 30-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Аталанта» — 2:2
Голы: Л. Мартинес, 5, Джеко, 71 — Малиновский, 30, Толой, 38
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Толой (Аталанта).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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