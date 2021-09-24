Интер Милан

В субботу, 25 сентября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором миланский «Интер» на домашнем стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Интер»

Действующий чемпион Италии пока не знает поражений в чемпионате. В глобальном плане уход Антонио Конте и Ромелу Лукаку миланский клуб пока не заметил, но нужно смотреть, как это скажется на дистанции. «Нерадзурри» стартовали с двух побед, затем была неожиданная ничья с «Сампдорией» (2:2). После этого матча подопечные Симоне Индзаги поочередно разгромили «Болонью» (6:1) и «Фиорентину» (3:1). До этого клуб потерпел первое поражение, уступив «Реалу» (0:1) в Лиге чемпионов.

Миланский клуб интересен для украинского болельщика, ведь уже на следующей неделе «Интер» сыграет с донецким «Шахтером».

По составу у «Интера» есть небольшие проблемы. Точно не сыграют травмированные Артуро Видаль и Стефано Сенси. Остальные игроки в строю, что может радовать наставника миланского клуба.

«Аталанта»

«Аталанта» пока проводит свой классический сезон за последние годы. Подопечные Джан Пьеро Гасперини постепенно вкатываются в турнир, ниже своей планки не опускаясь. Сейчас команда из Бергамо занимает пятое место в турнирной таблице. Такой показатель связан с поражением от «Фиорентины» (1:2) в третьем туре, перед этим была ничья с «Болоньей» (0:0). Закрыть эти неудачи «Аталанта» смогла в следующих двух матчах, одолев с минимальным преимуществом «Салернитану» и «Сассуоло».

Украинец Руслан Малиновский постепенно набирает форму. Хавбек является одним из лидеров команды, но влиять результативно на исход поединков ему пока не всегда удается. У Руслана 1 результативная передача в пяти матчах.

По составу у клуба из Бергамо проблем нет, поэтому Гасперини сможет выбрать сильнейших игроков.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.

«Аталанта»: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити, Заппакоста, Де Роон, Фройлер, Госенс, Пессина, Малиновский, Запата.

25 сентября, суббота