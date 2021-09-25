Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский забил экстраординарный гол»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил ничью 2:2 в матче чемпионата Италии против «Интера», а также великолепный гол Руслана Малиновского.
«Думаю, ничью можно назвать справедливым исходом. Нам не забили пенальти, а затем в конце мы забили третий гол, но его отменил VAR. Думаю, все согласятся, что это был отличный матч».
«Гол Малиновского? Левая нога Руслана в последнее время начала ему изменять, если можно так сказать. Но Малиновский оттачивает свое мастерство. И это был экстраординарный гол», - сказал Гасперини.
Для украинца это первый гол в сезоне.
Источник — Football-Italia
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