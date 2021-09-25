Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский забил экстраординарный гол»

Тренер оценил мяч украинского хавбека

  • 25.09.2021 23:01
  • 3839 просмотров
  • 7 комментариев
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский забил экстраординарный гол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил ничью 2:2 в матче чемпионата Италии против «Интера», а также великолепный гол Руслана Малиновского.

«Думаю, ничью можно назвать справедливым исходом. Нам не забили пенальти, а затем в конце мы забили третий гол, но его отменил VAR. Думаю, все согласятся, что это был отличный матч».

«Гол Малиновского? Левая нога Руслана в последнее время начала ему изменять, если можно так сказать. Но Малиновский оттачивает свое мастерство. И это был экстраординарный гол», - сказал Гасперини.

Для украинца это первый гол в сезоне.
 

Источник — Football-Italia

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 25.09.2021 23:37
    0
    avtv5555, 25.09.2021 23:32
    Ты Петракова имеешь ввиду. с его единственной схемой бей-беги?.
    молодёжный чемпионат выиграл с такой схемой
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 25.09.2021 23:32
    0
    kadaad, 25.09.2021 23:16
    И правильно, толку в сборной от него ноль.
    Ты Петракова имеешь ввиду. с его единственной схемой бей-беги?.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
    Руслан Шевченко, 25.09.2021 23:25
    +1
    Поймите правильно братцы болельщики. Вот Малина классно играет за клуб, а в СБУ не клеится и наоборот Ярмола, чуть ли не последний в клубе, а в сборной Бог. КПД для сборной разное. Вспомните, например, Воронина, тоже самое в клубах играл на пристойно м уровне, а для сборной был практически бесполезен.
    Ссылка
    kadaad
    online
    kadaad, 25.09.2021 23:16
    +3
    Аа Бб, 25.09.2021 23:13
    Петракову пофиг.
    И правильно, толку в сборной от него ноль.
    Ссылка
    kadaad
    online
    kadaad, 25.09.2021 23:16
    +1
    А за сборную по воробьям.
    Ссылка
    Аа Бб
    Аа Бб, 25.09.2021 23:13
    +1
    Петракову пофиг.
    Ссылка
    rus
    rus, 25.09.2021 23:10
    +5
    Классный гол!
    Ссылка
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