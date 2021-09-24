6-й тур
Интер Милан
0 : 0
Аталанта
25.09.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Интер – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура итальянской Серии А

  • 24.09.2021 18:45
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Интер – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 сентября, состоится матч 6 тура итальянской Серии А, в котором будут играть миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Игра пройдет в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало - в 19:00.

Действующие чемпионы Италии, по всем прогнозам, должны были в начале сезона войти в кризис из-за ухода главного тренера Антонио Конте и главного бомбардира Ромелу Лукаку, однако этого не произошло - четыре победы и ничья в стартовых пяти турах тому подтверждение. Есть, конечно, и поражение в Лиге чемпионов от мадридского «Реала», но это уже совсем другая история. «Аталанта» привычно в начале сезона продолжает терять очки, однако держится в лидирующей группе - команда на пятом месте в чемпионате. В Лиге чемпионов подопечные Гасперини расписали боевую ничью с «Вильярреалом» (2:2). Пора уже сказать свое веское слово Руслану Малиновскому, который выглядит достаточно солидно на поле, но пока не очень радует нас результативными действиями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию мата «Интер» - «Аталанта».

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Источник — Sport.ua

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