В субботу, 26 сентября, состоится матч 6 тура итальянской Серии А, в котором будут играть миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Игра пройдет в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало - в 19:00.

Действующие чемпионы Италии, по всем прогнозам, должны были в начале сезона войти в кризис из-за ухода главного тренера Антонио Конте и главного бомбардира Ромелу Лукаку, однако этого не произошло - четыре победы и ничья в стартовых пяти турах тому подтверждение. Есть, конечно, и поражение в Лиге чемпионов от мадридского «Реала», но это уже совсем другая история. «Аталанта» привычно в начале сезона продолжает терять очки, однако держится в лидирующей группе - команда на пятом месте в чемпионате. В Лиге чемпионов подопечные Гасперини расписали боевую ничью с «Вильярреалом» (2:2). Пора уже сказать свое веское слово Руслану Малиновскому, который выглядит достаточно солидно на поле, но пока не очень радует нас результативными действиями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию мата «Интер» - «Аталанта».