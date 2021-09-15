Интер Милан
0 : 1
Реал Мадрид
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Родриго стал героем. Реал вырвал победу у Интера в концовке матча ЛЧ

15 сентября прошел поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 23:53
  • 725 просмотров
  • 6 комментариев
Родриго стал героем. Реал вырвал победу у Интера в концовке матча ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Интер» и «Реал». 

Мадридский «Реал» вырвал победу у «Интера» в концовке матча (1:0). Единственный гол забил Родриго.

Лига чемпионов

Группа D. 1-й тур

«Интер» (Италия) – «Реал» (Испания) – 0:1

Гол: Родриго, 89.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Димарко, 55), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 66), Барелла (Весино, 84), Джеко, Перишич (Дюмфрис, 55), Мартинес (Корреа, 66).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Карвахаль, Эдер Милитау, Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Вальверде, Бензема, Васкес (Родриго, 65), Винисиус Жуниор (Асенсио, 90+2).

Предупреждения: Мартинес, 45+1. Алаба, 60.

Судья: Зиберт (Германия).

15 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Турнирная таблица

ГОЛ! 0:1. Родриго, 89 мин.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    online
    vishu, 16.09.2021 00:30
    -1
    New Zealander, 16.09.2021 00:13
    Чудово. Шанс для Шахтаря зайняти друге місце. Реал буде першим
    фантазьор ти меня називала, фантазьор, только етого мало
    Ссылка
    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 16.09.2021 00:24
    +3
    Судячи з того, що я бачив сьогодні на Джузеппе Меацца, - у шахти немає шансів на друге місце.
    Тільки боротьба з шерифом, який вони поки не зрозуміло за який рахунок зможуть обійти.
    Хала Мадрид!
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 16.09.2021 00:13
    -4
    Чудово. Шанс для Шахтаря зайняти друге місце. Реал буде першим
    Ссылка
    Ekvato
    online
    Ekvato, 16.09.2021 00:10
    +7
    З такою грою Шахти як сьогодні, будь-який Інтер їм страшний, хіба що літак з Мілана не вилетить))) Не фанат Шахтаря, але в Європі за всіх наших переживаю. Так от: "по-мойому, чувак, нас кинули", як співав Кузьма. Шо з цим Де Дзебрі, що з трансферами. Давно такої беззубості від гірників не було.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 15.09.2021 23:56
    +5
    Дуже гарно розіграли, я такого гарного черпака давненько не пам'ятаю...
    Вжалили дуже вчасно, коли відігратися часу зовсім не залишилось.
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    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 23:55
    +4
    це погано. Інтер буде ще злішим, він і так на кротів вже зуб має
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