Родриго стал героем. Реал вырвал победу у Интера в концовке матча ЛЧ

15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Интер» и «Реал».
Мадридский «Реал» вырвал победу у «Интера» в концовке матча (1:0). Единственный гол забил Родриго.
Лига чемпионов
Группа D. 1-й тур
«Интер» (Италия) – «Реал» (Испания) – 0:1
Гол: Родриго, 89.
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Димарко, 55), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 66), Барелла (Весино, 84), Джеко, Перишич (Дюмфрис, 55), Мартинес (Корреа, 66).
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Карвахаль, Эдер Милитау, Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Вальверде, Бензема, Васкес (Родриго, 65), Винисиус Жуниор (Асенсио, 90+2).
Предупреждения: Мартинес, 45+1. Алаба, 60.
Судья: Зиберт (Германия).
15 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Турнирная таблица
ГОЛ! 0:1. Родриго, 89 мин.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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Тільки боротьба з шерифом, який вони поки не зрозуміло за який рахунок зможуть обійти.
Хала Мадрид!
Вжалили дуже вчасно, коли відігратися часу зовсім не залишилось.
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