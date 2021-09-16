Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это очень важная победа»

Наставник «Реала» – о матче с «Интером»

  • 16.09.2021 03:00
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это очень важная победа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над миланским «Интером» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«После перерыва мы предоставили Винисиусу больше свободы действий, и это многое изменило. «Интер» очень интенсивно играл в первом тайме, но во втором тайме сбавил обороты. С выходом Родриго на поле мы смогли лучше задействовать фланги. Мы знали, что нам придется нелегко и выстрадали эту победу. У этой команды не только высокий класс, у нее есть заряженность на результат, а это самое главное. 

Это очень важная победа, очень непростая, тяжелая. Сыграли в целом хорошо, хотя я видел ошибки. Настрой был хороший. В обороне отработали неплохо. В первом тайме защищались довольно глубоко, но это не так важно, нужно защищаться, чтобы было больше возможностей для контратак. Правда, в первом тайме мы недостаточно хорошо контратаковали», - сказал Анчелотти.

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Источник — УЕФА

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