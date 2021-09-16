Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это очень важная победа»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над миланским «Интером» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«После перерыва мы предоставили Винисиусу больше свободы действий, и это многое изменило. «Интер» очень интенсивно играл в первом тайме, но во втором тайме сбавил обороты. С выходом Родриго на поле мы смогли лучше задействовать фланги. Мы знали, что нам придется нелегко и выстрадали эту победу. У этой команды не только высокий класс, у нее есть заряженность на результат, а это самое главное.

Это очень важная победа, очень непростая, тяжелая. Сыграли в целом хорошо, хотя я видел ошибки. Настрой был хороший. В обороне отработали неплохо. В первом тайме защищались довольно глубоко, но это не так важно, нужно защищаться, чтобы было больше возможностей для контратак. Правда, в первом тайме мы недостаточно хорошо контратаковали», - сказал Анчелотти.