Интер Милан
0 : 0
Реал Мадрид
15.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Интер - Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Два гранда сразятся в группе «Шахтера»

  • 14.09.2021 19:52
  • 306 просмотров
  • 1 комментарий
Интер - Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Старые знакомые «Интер» и «Реал» открывают для себя групповой этап Лиги чемпионов матчем в Милане. Игра пройдет 15 сентября, начало в 22:00.

Интер

Миланская команда летом претерпела существенные изменения. Чемпион Италии из-за финансовых проблем расстался с тренером Антонио Конте и рядом ведущих игроков, включая форварда Ромелу Лукаку. Не исключалась и потеря нападающего Лаутаро Мартинеса, но его клуб сумел сохранить.

Вместо Конте пришел Симоне Индзаги, а вместо Лукаку - Джеко. Можно сказать, что перестановки пока не сильно повлияли на команду.

«Интер» начал чемпионат с побед над «Дженоа» и «Вероной», а также результативной ничьей с «Сампдорией». В целом, неплохой старт сезона, хотя многие еще настороженно относятся к обновленному «Интеру». Матч с «Реалом» станет первым большим тестом Индзаги в команде.

Реал

У «Реала» похожая ситуация. Летом клуб сменил тренера, пригласив опытного Карло Анчелотти. Мадридская команда неплохо начала сезон, хотя ожидаемо имеет проблемы в обороне. Летом команду покинули ведущие защитники Серхио Рамос и Рафаэль Варан, а новой парой в центре обороны стали Милитао и Начо, которые не всегда действуют надежно.

«Реал» на старте сезона пропустил три гола от «Леванте» и два мяча от «Бетиса», однако мадридцы в сезоне еще не проигрывали и в чемпионате идут среди лидеров. Стоит отметить невероятную форму Карима Бензема, который продолжает тащить команду. В четырех встречах Ла Лиги нападающий забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Новичок Давид Алаба осваивается в новой команде и уже успел сыграть в центре обороны и на левом фланге.

Украинский вратарь Андрей Лунин, к сожалению, пока сохраняет статус только резервного стража ворот. Сообщалось, что Анчелотти настоял на том, чтобы Андрей остался в команде, но играет сейчас Тибо Куртуа. Остается ждать Кубка Испании? Лунин успел перенести коронавирус, но уже выздоровел и вернулся к полноценной работе.

Что касается группы, то «Шахтеру», наверное, на этом этапе будет выгодна ничья двух грандов европейского футбола.

15 сентября, среда

Интер - Реал
Милан. Старт в 22:00
Трансляция на сервисе Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 14.09.2021 20:20
    0
    шахте выгоднее победа итальянцев. с реалом ещё можем тягаться, а с интером без шансов.
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