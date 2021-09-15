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Интер – Реал. Лунин в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября в 22:00 видеотрансляцию матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 21:59
  • 1317 просмотров
  • 1 комментарий
Интер – Реал. Лунин в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Интер» и «Реал». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Интер – Реал. Лунин в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин остался в резерве.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Неоніла Харченко
    online
    Неоніла Харченко, 15.09.2021 22:08
    0
    Трансляция этого матча уже идёт у нас на канале https://t.me/joinchat/2CgFmM9Qbl82NjJi
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