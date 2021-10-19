ВИДЕО. Ужасный автогол Кривцова. Реал курьезно вышел вперед в Киеве

19 октября проходит матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Реалом»

  • 19.10.2021 22:57
  • 4476 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Ужасный автогол Кривцова. Реал курьезно вышел вперед в Киеве
© MEGOGO

19 октября в Киеве проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Реал».

На 37-й минуте мадридский «Реал» после курьезного эпизода вышел вперед в счете. Сергей Кривцов прерывал передачу на Карима Бензема и отправил мяч за воротник голкиперу Анатолию Трубину.

ГОЛ! 0:1. Сергей Кривцов, 37 мин (автогол)

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
    online
    Nordenus, 19.10.2021 23:02
    +5
    Как же они все достали эти бездари, что в клубах, что в сборной...
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    Golhrenshtanga
    online
    Golhrenshtanga, 19.10.2021 23:04
    0
    Могу ошибится,но удар был нанесен из мертвой зоны
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 19.10.2021 23:25 (изменен)
    -1
    Наоборот красиво с Правого угла в Правый ближний угол Левой ногой в подкате
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    Oleh Nahornyi
    online
    Oleh Nahornyi, 19.10.2021 23:07
    -1
    Кривцов в шахтарі,це і є курйозний випадок)))
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