ВИДЕО. Ужасный автогол Кривцова. Реал курьезно вышел вперед в Киеве

19 октября в Киеве проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Реал».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
На 37-й минуте мадридский «Реал» после курьезного эпизода вышел вперед в счете. Сергей Кривцов прерывал передачу на Карима Бензема и отправил мяч за воротник голкиперу Анатолию Трубину.
ГОЛ! 0:1. Сергей Кривцов, 37 мин (автогол)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.