ДЕ ДЗЕРБИ: «Уезжаем из Мадрида очень злыми, без очков. Ведь играли отлично»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» в Мадриде (1:2) и ключевых деталях, которые необходимы, чтобы лучше выступать в Лиге чемпионов

– Поздравляем с забитым голом, о котором говорили вчера, – наконец-то удалось это сделать. Хоть и поражение, все пишут, что футбол был очень классным, все поздравляют с хорошей игрой. Можно сказать, что пока это ваш лучший матч в «Шахтере»?

– Да, сегодня мы очень хорошо сыграли. Но и против «Интера» мы играли очень хорошо, и в первом тайме с «Реалом». Футбол зависит от эпизодов: в Киеве мы пропустили автогол, второй мяч – наша ошибка после аута. С «Шерифом» мы пропустили два очень глупых гола, потеряв мяч в ключевой позиции, откуда соперник провел контратаки. В целом мы уже провели хорошие матчи в Лиге чемпионов.

Сейчас у нас есть три ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах выступать лучше в Лиге чемпионов. Сначала необходимо победить в чемпионате Украины, потому что в прошлом сезоне «Шахтер» не стал чемпионом – закончил на втором месте. Во-вторых, важен прогресс наших молодых футболистов, таких как Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернандо, Маркос Антонио, Витао, Трубин и остальные. И третье – трансферы, особенно на тех позициях, где нам нужны скорость и техника, чего в этот момент не хватает.

– Как оцените игру Карима Бензема?

– Не нужно смотреть только на Бензема. Я уже 15 дней назад ответил на этот вопрос. Считаю, что Бензема заслуживает Золотой мяч, на данный момент он один из сильнейших нападающих.

– Что скажете о том, как сыграл Винисиус в Киеве и Мадриде? Это один из нападающих, против которых сложнее всего защищаться.

– Да, Винисиус – тоже очень сильный игрок. Но я предпочел бы отвечать на вопросы, которые касаются моих футболистов. На самом деле, думаю, неправильно говорить об игроках соперника, потому что это касается Карло Анчелотти. Мы провели очень хороший матч на «Сантьяго Бернабеу». Печально, что уезжаем отсюда очень злыми, без очков, потому что мы играли отлично.

– Как вы оцените шансы «Шахтера» на евровесну? Настроены ли оптимистично?

– В первую очередь ждем результата матча «Шериф» – «Интер», а потом посмотрим. Мы и сюда приехали побеждать. Остается еще два поединка – в них тоже будем стараться победить. Никто не ожидал, что мы проиграем «Шерифу», но особенно никто не ожидал, что «Шериф» победит здесь, в Мадриде. Сейчас у них шесть очков. Но если мы выиграем два матча, у нас будет семь. Мы должны стараться и на это работать. Чтобы играть в Лиге чемпионов как лидеры, нужно добавить три момента, о которых я сказал выше.