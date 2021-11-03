3 ноября в 19:45 в Мадриде проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Реал» и «Шахтер».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Реал – Шахтер – 2:1. Дубль Бензема. Видео голов и обзор матча
1:0. Карим Бензема, 14 мин.
1:1. Фернандо, 39 мин.
2:1. Карим Бензема, 61 мин.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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