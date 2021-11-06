14-й тур
Динамо Киев
1 : 2
Ворскла
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Непобедимых больше нет. Динамо сенсационно уступило Ворскле

Коллектив Мирчи Луческу уступил впервые в текущем сезоне УПЛ

  • 06.11.2021 18:59
  • 10207 просмотров
  • 236 комментариев
Непобедимых больше нет. Динамо сенсационно уступило Ворскле
© ФК Динамо Киев

В рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги на НСК «Олимпийский» встречались киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Соперники подошли к очному противостоянию не в лучшем настроении. Киевляне в середине недели проиграли матч Лиги чемпионов «Барселоне», чем перевели свои шансы на евровесну в статус призрачных. А «зелено-белые» в прошлом туре не сумели дома обыграть одного из аутсайдеров чемпионата «Черноморец» и в турнирной таблице переместились с третьего места на пятое.

Стартовые минуты встречи прошли при равной игре. Ворскляне не стали «закрываться» возле своей штрафной, пытаясь на атаки соперников отвечать своими наступательными действиями. А дальше киевляне полностью завладели территориальным преимуществом. Опасные моменты возле ворот они не создавали, но давление на оборонительные редуты гостей было существенным. Первый по-настоящему опасный момент «бело-синие» создали в середине первой половины встречи. Это Де Пена стрельнул из-за пределов штрафной, и мяч с касанием штанги не оказался в воротах. А вскоре Забарный с угла вратарской пробил выше цели.

Как принято говорить в таких случаях, «гол назревал». Но открыть счет у хозяев поля не получалось. Полтавчане большими силами оборонялись, терпели, ждали своего шанса. И дождались. Рангел заработал штрафной на правом фланге, а после навеса Тилля он же головой отправил мяч в ворота. Киевляне могли сразу организовать результативный ответ, но Рамирес замешкался в штрафной соперников и его удар заблокировали.

«Бело-синие» продолжили наседать на оборону гостей, явно намереваясь быстро сравнять счет. Мог это сделать Караваев, который после заброса Де Пены пробил выше ворот. «Динамо» до перерыва не забило, и на 15-минутный отдых команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

На второй тайм тренерский штаб «Динамо» выпустил освоившего в нынешнем сезоне позицию центрфорварда Дениса Гармаша, который сменил на острие атаки Рамиреса. Киевляне продолжили атаковать, но «зелено-белые», как и в начале поединка, пытались держать в напряжении соперников своими выпадами. Первые реальные моменты у ворот полтавчан хозяева поля начали создавать к 60-й минуте. Сначала Цыганков из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой, а через несколько минут Ризнык продемонстрировал блестящую реакцию после удара головой Гармаша.

А затем ситуация для киевлян совсем уж ухудшилась. Снова в центре внимания оказался Рангел, который в штрафной «Динамо» оказался на газоне после стыка с Сидорчуком. Арбитр Юрий Иванов решил сам просмотреть эпизод на видеоповторе, после чего указал на 11-тиметровую отметку. Тилль с «точки» пробил точно в угол, удвоив преимущество полтавского клуба.

Шанс на камбэк у киевлян появился после того как свою команду в меньшинстве оставил Кравчук: вышедший на поле во втором тайме футболист умудрился за две минуты схлопотать два «горчичника». Но атаки «бело-синих» уже носили хаотичный характер. И хоть на пятой компенсированной минуте киевляне отквитали один гол (результативный удар нанес Витиньо), на большее у подопечных Луческу элементарно не хватило времени.

Таким образом, «Ворскла» прервала 30-тиматчевую (!) беспроигрышную серию киевлян в чемпионате. В воскресенье донецкий «Шахтер», который будет играть в Ковалевке с «Колосом», имеет шанс в турнирной таблице настигнуть своего главного конкурента.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Динамо» Киев – «Ворскла» - 1:2

 Витиньо, 90+5 – Рангел, 34, Тилль, 74 (пен.)

 Забарный, 33, Сидорчук, 45+2 – Тамм, 18, Пуцлин, 31, Кравчук, 78, Кушниренко, 90+6, Амилькар, 90+6

 Кравчук, 80 (повторное предупреждение)

«Динамо» Киев: Бущан – Караваев, Кендзера, Забарный, Тымчик – Сидорчук – Де Пена (Витиньо, 55), Буяльский, Шапаренко, Цыганков – Рамирес (Гармаш, 46).

«Ворскла»: Ризнык – Якубу (Кушниренко, 85), Яворский, Тамм, Пердута – Кане, Челядин (Кравчук, 68), Пуцлин, Тилль – Степанюк – Рангел (Амилькар, 90).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 14 (6) – 4 (3)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 0 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
80' Игрок команды Ворскла получает красную карточку.
74' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
34' ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).

Александр Снитко, Sport.ua

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vasya44
    vasya44, 06.11.2021 19:00
    +21
    Ну никак не сенсационно.
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 06.11.2021 19:03
    +15
    Ворскла настроилась на матч,а Динамо нет-холодный душ
    Ссылка
    samird
    samird, 06.11.2021 19:02 (изменен)
    +13
    Интересно, когда Луческу надоест смотреть на привозы Сидорчука и бестолковую возню Караваева?
    Ссылка
    mag313
    mag313, 06.11.2021 19:21
    +12
    Пенальти чистейший. Откровенная жесткая блокировка Сидорчуком.
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    SeM077
    online
    SeM077, 06.11.2021 19:06
    +12
    Ворскла молодці, бились до кінця, але трохи підфортило. По суддівству є певні претензії, але в цілому молодець:
    - по вільному удару, коли Різник взяв в руки м'яч від свого, можна було давати, але давайте не забувати, що кутовий, який до цього призвів не повинен бути призначений (м'яч вийшов від Де Пени);
    - Забарвному повинна бути була показана друга жовта, коли він зривав контр-атаку на Кане (як це він зробив Кравчуку), але пожалів;
    - і пенальті справедливий, Сидорчук робив крок на зустріч Степанюку і блокував його (подібний пенальті був поставлений в ворота Олександрії).
    А так Динамо саме винне, що не реалізували стільки моментів.
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    maksimisgreat
    maksimisgreat, 06.11.2021 19:23
    +9
    При справедливом судействе для Динамо все было бы еще печальнее.
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    днище 1927
    online
    днище 1927, 06.11.2021 19:22
    +9
    Уровень у динамо ,что даже судьи не помогли
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 06.11.2021 19:27
    +8
    Вадим Максимов, 06.11.2021 19:26
    Судья конечно не доработал, только одну красную Ворскле показал. Та и ворота видимо перепутал, не в те пенальку поставил.
    С пенальти было не отвертеться. Просто явный
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 06.11.2021 19:25
    +8
    Если бы судья по чести удалил забару, то счет был бы покрупнее
    Ссылка
    maksimisgreat
    maksimisgreat, 06.11.2021 19:15
    +8
    Ворскла сейчас на ходу. Ничего удивительного. Красавцы.
    Рангел - отличное приобретение. Менеджмент умело сделал работу.
    Ссылка
    Щетинин Максим
    Щетинин Максим, 06.11.2021 19:00
    +8
    Есть ощущение, что Динамо настолько привыкло играть без нападающих, что когда они появились, команда просто не знает, как их использовать. Результат матча закономерен. Тиль пригодился бы Динамо.
    Ссылка
    Zorg
    online
    Zorg, 06.11.2021 19:36
    +7
    Вечно испуганный Шапаренко и истеричка капитан, тьфу противно, зажравшиеся пижоны.
    Ссылка
    Taras Senkiv
    online
    Taras Senkiv, 06.11.2021 19:32
    +7
    Одне не можу зрозуміти сенсаційно!) все сталось як і мало бути!!!! ігра Динамо в цьому сезоні не найкраща!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 06.11.2021 19:27
    +7
    ILUZIONIST, 06.11.2021 19:27
    С пенальти было не отвертеться. Просто явный
    Так он всеми силами не хотел его ставить, это было так смешно.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 06.11.2021 19:09
    +7
    по моментам 2-3 в пользу восклы)
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 06.11.2021 19:00
    +7
    Пижоны
    Ссылка
    Вадим Вадим
    online
    Вадим Вадим, 06.11.2021 19:56
    +6
    Ворскла лучше Барселоны смотрелась
    Ссылка
    __M@kc.
    online
    __M@kc., 06.11.2021 19:41
    +6
    Шпрот уже отписался со своих сто акаунтов ??или только Фаньку отослали унижаться
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
    Роман Романченков, 06.11.2021 19:08
    +6
    Питания навіть не в поразці. Питання у поведінці цих, пробачте мені, "гравців". Куди поділася футбольна, по-справжньому чоловіча, боротьба за кожен м'яч. Подивишся на кожного з них - гонору як у собаки бійцівської породи, а на виході лящання маленької "дворняги" - на гравців суперника на суддю. Ех.... часи Лужного, Максимова, Головка, нажаль, позаду...
    Ссылка
    samird
    samird, 06.11.2021 19:05
    +6
    Scofield Lincoln, 06.11.2021 19:01
    Ворскла как будто, на классе Динамо переиграла! С победой полтавчане! Максимов и Тилль просто красавцы!
    Не смеши. Ворскла нормально отсиделась и по-максимуму реализовала свои возможности. Вот Шахтёр они нормально так возили до удаления. Динамо весь матч валяло дурака и транжирило. Заслуженное поражения за пижонство и валяние дурака.
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