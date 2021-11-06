Непобедимых больше нет. Динамо сенсационно уступило Ворскле

В рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги на НСК «Олимпийский» встречались киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Соперники подошли к очному противостоянию не в лучшем настроении. Киевляне в середине недели проиграли матч Лиги чемпионов «Барселоне», чем перевели свои шансы на евровесну в статус призрачных. А «зелено-белые» в прошлом туре не сумели дома обыграть одного из аутсайдеров чемпионата «Черноморец» и в турнирной таблице переместились с третьего места на пятое.

Стартовые минуты встречи прошли при равной игре. Ворскляне не стали «закрываться» возле своей штрафной, пытаясь на атаки соперников отвечать своими наступательными действиями. А дальше киевляне полностью завладели территориальным преимуществом. Опасные моменты возле ворот они не создавали, но давление на оборонительные редуты гостей было существенным. Первый по-настоящему опасный момент «бело-синие» создали в середине первой половины встречи. Это Де Пена стрельнул из-за пределов штрафной, и мяч с касанием штанги не оказался в воротах. А вскоре Забарный с угла вратарской пробил выше цели.

Как принято говорить в таких случаях, «гол назревал». Но открыть счет у хозяев поля не получалось. Полтавчане большими силами оборонялись, терпели, ждали своего шанса. И дождались. Рангел заработал штрафной на правом фланге, а после навеса Тилля он же головой отправил мяч в ворота. Киевляне могли сразу организовать результативный ответ, но Рамирес замешкался в штрафной соперников и его удар заблокировали.

«Бело-синие» продолжили наседать на оборону гостей, явно намереваясь быстро сравнять счет. Мог это сделать Караваев, который после заброса Де Пены пробил выше ворот. «Динамо» до перерыва не забило, и на 15-минутный отдых команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

На второй тайм тренерский штаб «Динамо» выпустил освоившего в нынешнем сезоне позицию центрфорварда Дениса Гармаша, который сменил на острие атаки Рамиреса. Киевляне продолжили атаковать, но «зелено-белые», как и в начале поединка, пытались держать в напряжении соперников своими выпадами. Первые реальные моменты у ворот полтавчан хозяева поля начали создавать к 60-й минуте. Сначала Цыганков из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой, а через несколько минут Ризнык продемонстрировал блестящую реакцию после удара головой Гармаша.

А затем ситуация для киевлян совсем уж ухудшилась. Снова в центре внимания оказался Рангел, который в штрафной «Динамо» оказался на газоне после стыка с Сидорчуком. Арбитр Юрий Иванов решил сам просмотреть эпизод на видеоповторе, после чего указал на 11-тиметровую отметку. Тилль с «точки» пробил точно в угол, удвоив преимущество полтавского клуба.

Шанс на камбэк у киевлян появился после того как свою команду в меньшинстве оставил Кравчук: вышедший на поле во втором тайме футболист умудрился за две минуты схлопотать два «горчичника». Но атаки «бело-синих» уже носили хаотичный характер. И хоть на пятой компенсированной минуте киевляне отквитали один гол (результативный удар нанес Витиньо), на большее у подопечных Луческу элементарно не хватило времени.

Таким образом, «Ворскла» прервала 30-тиматчевую (!) беспроигрышную серию киевлян в чемпионате. В воскресенье донецкий «Шахтер», который будет играть в Ковалевке с «Колосом», имеет шанс в турнирной таблице настигнуть своего главного конкурента.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Динамо» Киев – «Ворскла» - 1:2

Витиньо, 90+5 – Рангел, 34, Тилль, 74 (пен.)

Забарный, 33, Сидорчук, 45+2 – Тамм, 18, Пуцлин, 31, Кравчук, 78, Кушниренко, 90+6, Амилькар, 90+6



Кравчук, 80 (повторное предупреждение)

«Динамо» Киев: Бущан – Караваев, Кендзера, Забарный, Тымчик – Сидорчук – Де Пена (Витиньо, 55), Буяльский, Шапаренко, Цыганков – Рамирес (Гармаш, 46).

«Ворскла»: Ризнык – Якубу (Кушниренко, 85), Яворский, Тамм, Пердута – Кане, Челядин (Кравчук, 68), Пуцлин, Тилль – Степанюк – Рангел (Амилькар, 90).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



Удары (в створ): 14 (6) – 4 (3)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 0 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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