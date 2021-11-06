14-й тур
Динамо Киев
1 : 2
Ворскла
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо - Ворскла - 1:2. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

  • 06.11.2021 19:01
  • 4284 просмотра
  • 3 комментария
Динамо - Ворскла - 1:2. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

В главном матче тура УПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Ворскле» со счетом 1:2.

Динамо - Ворскла 1:2. Обзор матча

Динамо - Ворскла 0:1. Гол Рангела

Просмотр VAR и пенальти

Динамо - Ворскла 0:2. Гол Тилля

Динамо - Ворскла 1:2. Гол Витиньо

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
80' Игрок команды Ворскла получает красную карточку.
74' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
34' ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vlad Boych
    online
    Vlad Boych, 06.11.2021 17:58
    0
    Відео голів та огляд матчу - пустышка
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    sergej55
    sergej55, 06.11.2021 19:10
    -1
    Полный позор. Суркис с Луческо себя исчерпали.
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    Вячеслав Круссер
    online
    Вячеслав Круссер, 06.11.2021 19:09
    -5
    Я не понимаю чего это сенсация? совы глотнули уверенно!
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