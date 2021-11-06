Динамо - Ворскла - 1:2. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча

В главном матче тура УПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Ворскле» со счетом 1:2.
Динамо - Ворскла 1:2. Обзор матча
Динамо - Ворскла 0:1. Гол Рангела
Просмотр VAR и пенальти
Динамо - Ворскла 0:2. Гол Тилля
Динамо - Ворскла 1:2. Гол Витиньо
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Динамо Киев).
|80'
|Игрок команды Ворскла получает красную карточку.
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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