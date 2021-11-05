Динамо Киев

С «пробуксовкой» подошла к центральному матчу тура «Ворскла» – в двух последних поединках команда взяла лишь одно очко. У «Динамо», несмотря на отсутствие результата в Лиге Чемпионов, на внутренней арене все в порядке, но полтавчане входят в число основных преследователей лидера, поэтому будет интересно.

Ворскла

Особенно печальна ситуация у коллектива Юрий Максимова в атаке. В двух матчах (точнее, даже в пяти таймах!) «Ворскла» не забивает голов, при этом регулярно создавая хорошие возможности. «В первом тайме имели несколько моментов, к тому же дважды попадали в стойку. Создавали давление, во втором тайме еще больше, но был не наш день – мяч никак не хотел идти в ворота», – в отсутствии дисквалифицированного рулевого (эмоции в матче с «Александрией» не остались безнаказанными) прокомментировал «нули» с «Черноморцем» ассистент главного тренера Александр Омельчук.

В таком ракурсе хорошим подспорьем станет возвращение после дисквалификации лучшего бомбардира команды (пять мячей) Оливье Тилля. Тем более, что уже почти два месяца не забивает Руслан Степанюк, «застрявший» на той же отметке в пять голов. Пока что нет информации о состоянии здоровья Ивана Пешича, который из-за повреждения не доиграл даже первый тайм матча против «моряков».

Динамо

Если анализировать игру «Динамо», то взор, в первую очередь, также устремляется на атаку. В Премьер-лиге команда в среднем исправно «отгружает» соперникам почти три гола за игру, зато в евросезоне – ни одного забитого! «Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти», - поделился эмоциями от домашней встречи с «Барселоной» Мирча Луческу.

Зато на поле «Мариуполя» накануне противостояния с каталонцами «Динамо» забило как раз три гола. Дублем отметился Сергей Сидорчук, которого в УПЛ назвали лучшим игроком тура, а еще один мяч провел Николай Шапаренко, признанный болельщиками киевлян лучшим игроком октября. Отметим, что Шапаренко с 4 голевыми передачами – на сегодняшний день лучший ассистент в «Динамо». А вот лучший бомбардир «Ворсклы» и всей Премьер-лиги прошлого сезона против своей бывшей команды точно не сыграет – Владислав Кулач продолжает затяжное лечение, и одной из «изюминок» предстоящего противостояния не суждено состояться.

Статистика встреч

У полтавчан имеются славные результаты в противостоянии с «Динамо», вот только все они остались в уже неблизком прошлом. В девяти последних встречах чемпионата «Ворскла» потерпела девять поражений с общим счетом 3:23. Не забываем, что полтора года назад соперники играли в финале Кубка Украины, где киевляне одержали победу по пенальти.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Гармаш, Цыганков.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Якубу, Пуцлин, Тилль, Челядин, Кане, Рангел, Степанюк.

Прогноз на противостояние

Понимая уровень оппонента, «Динамо» вряд ли допустит какое-то расслабление и интригу в противостоянии. Наверняка киевляне покажут целостную и привычно стабильную для чемпионата игру, однако и без шероховатостей в обороне не обойдется. Спрогнозируем, что «Ворскла» забьет на «Олимпийском», но победа будет за хозяевами.

6 ноября, суббота