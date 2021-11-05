В субботу, 6-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 17:00.

Чемпионы Украины посреди недели вновь не смогли обыграть каталонскую «Барселону» (0:1) в ее сложном психологическом состоянии, однако теперь вынуждены вновь возвращаться мыслями в дела на внутренней арене. Собственно, здесь все как обычно – «Шахтер» не отстает в чемпионской гонке, а играть на этих выходных предстоит центральный матч тура против команды Юрия Максимова, которая не побеждала в последних двух матчах чемпионата, поэтому точно будет цепляться за очки. Хватит ли полноты состава полтавчанам?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ворскла».