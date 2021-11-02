Динамо Киев
0 : 1
Барселона
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Игра другая, результат тот же. Динамо опять минимально уступило Барселоне

Киевляне имели несколько моментов, но не сумели забить

  • 02.11.2021 23:53
  • 4288 просмотров
  • 112 комментариев
Игра другая, результат тот же. Динамо опять минимально уступило Барселоне
© uefa.com

Матч в Киеве на НСК «Олимпийский» между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной» был крайне важен для обеих команд. Команде Мирчи Луческу нужно было набирать очки для сохранения шансов продолжить еврокубковую кампанию следующей весной, а испанскому гранду априори необходимо выходить в плей-офф Лиги чемпионов, ведь в ином случае сезон точно будет считаться провальным.  
  
Учитывая кадровые проблемы «Барселоны», которой из-за травм не смогли помочь Жерар Пике, Серхио Агуэро и Педри, а также недавнюю отставку Рональда Кумана с поста главного тренера, у чемпиона Украины была относительно хорошая вероятность успеха. По крайней мере, так считали букмекеры, которые верили, что «бело-синие» наконец-то забьют первый гол в этой еврокубковой кампании.  
  
И «Динамо» порадовало своих болельщиков яркой игрой. В середине первого тайма именно киевляне выглядели симпатичнее, создав сразу несколько голевых моментов. Однако Николаю Шапаренко пару раз не хватило точности, а удар Карлоса Де Пены ногой отразил тер Штеген.

ФК Динамо Киев

«Барселона» тоже имела отличные шансы изменить цифры на табло, пожалуй, они были даже более реальными. Несколько раз выручил хозяев Георгий Бущан, а на 32 минуте, когда даже голкипер оказался бессилен, его подстраховала штанга, принявшая на себя удар в падении от Клемана Ленгле.  
  
На перерыв команды ушли, так и не сумев открыть счет в поединке. Нервное напряжение на лицах футболистов гостей было заметно невооруженным глазом. Довелось здорово понервничать и болельщикам «Динамо», когда на 63 минуте румынский арбитр Овидиу Хацеган назначил пенальти за якобы фол Томаша Кендзеры против Ансу Фати. К счастью, после просмотра VAR рефери отменил свое решение, поскольку талантливый каталонец зацепился за свою же ногу. 
 
И все же Фати было суждено стать героем. За 20 минут до конца основного времени, после прострела с правого фланга от Мингесы, 19-летний вингер получил мяч в центре штрафной и расстрелял ворота, открыв счет во встрече.

«Динамо» не сдалось и всеми силами побежало забивать. Уже спустя несколько минут Сергей Сидорчук попытался повторить один из недавних голов в УПЛ, пробив с дальней дистанции, однако тер Штеген смог парировать удар.  
 
«Динамо» должно было сравнять счет на 82 минуте, когда Цыганков воспользовался обрезкой защитников и классно пробил с правого фланга штрафной под перекладину, но вратарь каталонцев снова был на высоте. А Вербич на добивании упустил идеальную возможность, пробив по воробьям. 
 
1:0 – «Барселона» во второй раз минимально победила «Динамо» и поднялась на второе место в турнирной таблице, воспользовавшись поражением «Бенфики» от «Баварии» в параллельном поединке. «Динамо» по-прежнему располагается на последней строчке, не забив за четыре тура ни одного мяча.

Лига чемпионов 2021/2022. 4 тур. Группа Е.

«Динамо» (Киев, Украина) – «Барселона» (Барселона, Испания) - 0:1.

 Фати, 70.

 Гармаш, 41, Буяльский, 45+1 - Э. Гарсия, 20, Гави, 46, Ленгле, 50.

«Динамо»: Бущан - Кендзера (Тымчик, 77), Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81) - Цыганков, Буяльский (Леднев, 82), де Пена (Вербич, 77) - Гармаш (Витиньо, 71).

«Барселона»: тер Штеген - Мингеса, Э. Гарсия, Ленгле (Араухо, 79), Альба - Ф. де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес - Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 88).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина).

ДИНАМО - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).

Денис Шаховец, Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 02.11.2021 23:57 (изменен)
    +12
    Український клубний футбол в глибокій кризі. Якщо в кінці 1990-х ми розривали Барселону (чемпіона та віце-чемпіона Іспанії), то на початку 2020-х ми не можемо зіграти в нічию з командою, в якої зараз виграють середняки та аутсайдери в іспанській лізі.
    -
    До сучасної Баварії відстань взагалі нереальна, космічна. Українське, олігархічне футбольне болото дійшло до дна чи ще ні?
    Ссылка
    SaneK
    SaneK, 02.11.2021 23:58
    +9
    maverik, 02.11.2021 23:56
    Чудило ты футбол смотрело недоразумение ? Тот случай когда за поражение не стыдно !!!
    0 голов в ЛЧ от двух лучших клубов Украины, но находятся те, кому не стыдно... мда...
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    _+_
    online
    _+_, 03.11.2021 00:03
    +7
    И "какаяразница" 0:10 или 0:2, если 6 очков уплыли к сопернику?
    А КриРо своих вытащил на 45+ и на 90+!
    Наш уровень - Мариуполь и Колос.
    Так что, с чистой совестью на Ворсклу.
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    newport
    online
    newport, 02.11.2021 23:58
    +6
    Играли намного лучше, чем в Барселоне, но... жаль, что не забили... хотя моменты были...
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 02.11.2021 23:55
    +6
    кто им доктор,у Фати один момент-гол,у Шапаренко два-мимо
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    samird
    samird, 03.11.2021 00:05
    +5
    fedd1979, 03.11.2021 00:01
    Яких моментів? Скільки? Мда )))
    Смотри футбол, и всё увидишь. Я за тебя считать должен? Научись хоть этому. Один раз Штеген выручил Барсу. А в остальных эпизодах подвело завершение. А позиции были убойные.
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 03.11.2021 00:01
    +5
    Гармаш,к сожалению,не форвард,игрока уровня Калитвинцева,Белькевича или на худой конец Еременко нет и на горизонте не предвидится,увы
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 03.11.2021 00:01
    +4
    Бенфика второй раз такую барсу натянет
    Ссылка
    vitaly78
    online
    vitaly78, 03.11.2021 00:01
    +4
    ona_proigraet, 02.11.2021 23:54
    удержали минимальное поражение! Поздравляем с достижением!!! Ха-ха-ха
    завтра тоже будем смеяться?
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    alekos59
    online
    alekos59, 02.11.2021 23:57
    +4
    Этих мажоров надо гонять до десятого пота, как Лобан великий делал! Были бы и ПОБЕДЫ и золотые мячи !!!
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    axylinam
    axylinam, 02.11.2021 23:55
    +4
    Динамо играло хорошо, но не хватило исполнительского мастерства
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    Игорь Рось
    online
    Игорь Рось, 03.11.2021 00:07
    +3
    Динамо опять сыграло как девочки целочки. Ни борьбы ни характера нету и в помине. Уровень команды максимум лига конференций.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
    Slavanacii, 03.11.2021 00:05
    +3
    Та до одного місця те що грали краще...мені подобаються слова Сімеоне, - "Мені всеодно що ми зіграли погано, головне що є результат "
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 03.11.2021 00:04
    +3
    когда игроки динамо научатся по воротам бить?
    Ссылка
    TurboMetal
    online
    TurboMetal, 03.11.2021 00:04
    +3
    elPadrino, 03.11.2021 00:01
    Гармаш,к сожалению,не форвард,игрока уровня Калитвинцева,Белькевича или на худой конец Еременко нет и на горизонте не предвидится,увы
    Коли Кусіч сидить плямкає зажав яйця під сракою і не купує нападника вищого рівня то
    що можна очікувати. Сукіс кожне інтервью бреше про те який він там великий меценат.
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    samird
    samird, 03.11.2021 00:00
    +3
    Убойных моментов было более чем достаточно. Барса превзошла только по владению. Но реализация конечно никуда не годится. Нет у команды инстинкта убийцы.
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    Rash VM
    Rash VM, 03.11.2021 00:20
    +2
    Уже не раз писал : бездарное поколение игроков. Сопляки и сосунки. Хотелось бы ,чтобы именно они это и прочитали....
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    Андрій Гусак
    online
    Андрій Гусак, 03.11.2021 00:19
    +2
    шахтарі ви якщо тролите то хоча б завтрашнього матчу почекали. Я то за укр клуби Європі і завтра за Шахтар але ж треба мати совість
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    yurchik553
    yurchik553, 03.11.2021 00:16
    +2
    Поки не буде сильного чемпіонату доти й будуть ці муки в ЛЧ
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    etorfine
    etorfine, 03.11.2021 00:10
    +2
    elPadrino, 03.11.2021 00:08
    сложно что либо сказать,но,наверное,так приобретается опыт,посмотрим дальше
    Всю жизнь приобретать опыт, тяжёлая судьба
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