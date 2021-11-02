Игра другая, результат тот же. Динамо опять минимально уступило Барселоне

Матч в Киеве на НСК «Олимпийский» между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной» был крайне важен для обеих команд. Команде Мирчи Луческу нужно было набирать очки для сохранения шансов продолжить еврокубковую кампанию следующей весной, а испанскому гранду априори необходимо выходить в плей-офф Лиги чемпионов, ведь в ином случае сезон точно будет считаться провальным.



Учитывая кадровые проблемы «Барселоны», которой из-за травм не смогли помочь Жерар Пике, Серхио Агуэро и Педри, а также недавнюю отставку Рональда Кумана с поста главного тренера, у чемпиона Украины была относительно хорошая вероятность успеха. По крайней мере, так считали букмекеры, которые верили, что «бело-синие» наконец-то забьют первый гол в этой еврокубковой кампании.



И «Динамо» порадовало своих болельщиков яркой игрой. В середине первого тайма именно киевляне выглядели симпатичнее, создав сразу несколько голевых моментов. Однако Николаю Шапаренко пару раз не хватило точности, а удар Карлоса Де Пены ногой отразил тер Штеген.

ФК Динамо Киев

«Барселона» тоже имела отличные шансы изменить цифры на табло, пожалуй, они были даже более реальными. Несколько раз выручил хозяев Георгий Бущан, а на 32 минуте, когда даже голкипер оказался бессилен, его подстраховала штанга, принявшая на себя удар в падении от Клемана Ленгле.



На перерыв команды ушли, так и не сумев открыть счет в поединке. Нервное напряжение на лицах футболистов гостей было заметно невооруженным глазом. Довелось здорово понервничать и болельщикам «Динамо», когда на 63 минуте румынский арбитр Овидиу Хацеган назначил пенальти за якобы фол Томаша Кендзеры против Ансу Фати. К счастью, после просмотра VAR рефери отменил свое решение, поскольку талантливый каталонец зацепился за свою же ногу.



И все же Фати было суждено стать героем. За 20 минут до конца основного времени, после прострела с правого фланга от Мингесы, 19-летний вингер получил мяч в центре штрафной и расстрелял ворота, открыв счет во встрече.

«Динамо» не сдалось и всеми силами побежало забивать. Уже спустя несколько минут Сергей Сидорчук попытался повторить один из недавних голов в УПЛ, пробив с дальней дистанции, однако тер Штеген смог парировать удар.



«Динамо» должно было сравнять счет на 82 минуте, когда Цыганков воспользовался обрезкой защитников и классно пробил с правого фланга штрафной под перекладину, но вратарь каталонцев снова был на высоте. А Вербич на добивании упустил идеальную возможность, пробив по воробьям.



1:0 – «Барселона» во второй раз минимально победила «Динамо» и поднялась на второе место в турнирной таблице, воспользовавшись поражением «Бенфики» от «Баварии» в параллельном поединке. «Динамо» по-прежнему располагается на последней строчке, не забив за четыре тура ни одного мяча.

Лига чемпионов 2021/2022. 4 тур. Группа Е.

«Динамо» (Киев, Украина) – «Барселона» (Барселона, Испания) - 0:1.

Фати, 70.

Гармаш, 41, Буяльский, 45+1 - Э. Гарсия, 20, Гави, 46, Ленгле, 50.

«Динамо»: Бущан - Кендзера (Тымчик, 77), Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81) - Цыганков, Буяльский (Леднев, 82), де Пена (Вербич, 77) - Гармаш (Витиньо, 71).

«Барселона»: тер Штеген - Мингеса, Э. Гарсия, Ленгле (Араухо, 79), Альба - Ф. де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес - Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 88).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина).

ДИНАМО - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА