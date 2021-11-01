Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть киевское «Динамо» и испанская «Барселона». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 22:00.

Предыдущий матч соперников в третьем туре, хоть и закончился скромными 1:0 в пользу каталонцев, показал, что разница в классе между соперниками достаточно велика. Хотя в Киеве всерьез настроены доказать, что могут взять очки с испанцами. Между двумя матчами с «Барселоной» динамовцы дважды съездили в Мариуполь, привезя оттуда две победы над одноименным клубом – сначала в Кубке Украины, а затем и в национальном чемпионате. «Блаугранас», напротив, только портят нервы своим болельщикам – сначала после матча с «Динамо» проиграли «Эль Класико», после него уступили «Райо Вальекано», что стоило работе Рональду Куману, а тогда не смогли обыграть «Алавес». Как видим, надежды киевлян на успех в противостоянии небезосновательны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Барселона».