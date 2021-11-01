Динамо Киев
0 : 0
Барселона
02.11.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 01.11.2021 18:48
  • 134 просмотра
  • 0 комментариев
Динамо – Барселона. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть киевское «Динамо» и испанская «Барселона». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 22:00.

Предыдущий матч соперников в третьем туре, хоть и закончился скромными 1:0 в пользу каталонцев, показал, что разница в классе между соперниками достаточно велика. Хотя в Киеве всерьез настроены доказать, что могут взять очки с испанцами. Между двумя матчами с «Барселоной» динамовцы дважды съездили в Мариуполь, привезя оттуда две победы над одноименным клубом – сначала в Кубке Украины, а затем и в национальном чемпионате. «Блаугранас», напротив, только портят нервы своим болельщикам – сначала после матча с «Динамо» проиграли «Эль Класико», после него уступили «Райо Вальекано», что стоило работе Рональду Куману, а тогда не смогли обыграть «Алавес». Как видим, надежды киевлян на успех в противостоянии небезосновательны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Барселона».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности