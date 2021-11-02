Динамо Киев
0 : 1
Барселона
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Барселона – 0:1. Видео гола Ансу Фати и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 23:57
  • 4093 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо – Барселона – 0:1. Видео гола Ансу Фати и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 22:00 в Киеве проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и Барселона».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Динамо – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Ансу Фати, 70 мин.

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 02.11.2021 23:58
    -2
    Прощай ЛЧ и на 99% ЛЕ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности