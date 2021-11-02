Динамо Киев

2 ноября в 22:00 в Киеве проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и Барселона».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Ансу Фати, 70 мин.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
Источник — Sport.ua
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