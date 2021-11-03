ЛУЧЕСКУ: «Мы заслуживали ничью. Два года подряд попадаем в сложные группы»

Главный тренер «Динамо» дал оценку матчу Лиги чемпионов против «Барселоны»

  • 03.11.2021 01:35
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  • 2 комментария
ЛУЧЕСКУ: «Мы заслуживали ничью. Два года подряд попадаем в сложные группы»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

– Вы всегда были противником системы VAR. После сегодняшней игры вы изменили мнение ?

– Нет, ведь ошибки – это часть футбола, они свойственны и игрокам, и судьям. Считаю, что без VAR футбол был бы лучше. 

– За четыре матча в группе ЛЧ «Динамо» так и не забило ни одного гола. Что планируете изменить в игре команды чтобы она забила наконец? 

– К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Хотя моменты мы создавали.  Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растем. Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти. 

Не стоит забывать, что «Динамо» на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня. 

Считаю, что сегодня мы заслуживали добыть, как минимум, ничью. Мы хорошо сыграли с «Барселоной», на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку. 

– Изменилась ли игра вашей команды по сравнению с первым матчем на «Камп Ноу» по игре и, если да, в чем именно? 

– В первой игре нам не хватало смелости, уверенности, но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника мы старались нейтрализовать. И это уже позитивный момент. Проблемы возникали, когда у нас был мяч. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот. 

Моменты, которые создала «Барселона» в первой игре, были связаны с нашей неуверенностью, потому что мы теряли мяч на нашей половине, оттуда возникали моменты. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом команда действовала более уверенно.  Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки получают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с «Баварией» будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо. 

Динамо – Барселона – 0:1. Видеообзор матча

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 03.11.2021 01:59
    0
    Все 2 тайма простоял у бровки. А достучатся до парней не смог
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    Bibenco
    Bibenco, 03.11.2021 01:52
    -1
    Если бы заслужили ничью, то она была бы. Не было в игре моментов, в которых Динамо засудили. А со всем остальным согласен полностью.
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