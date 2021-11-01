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02.11.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Динамо — Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В этот раз команда Луческу обязана сыграть смелее и ярче

  • 01.11.2021 18:12
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Динамо — Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев

Второго ноября на НСК «Олимпийский» состоится вторая серия противостояния «Динамо» - «Барселона». Первая в столице Каталонии завершилась успехом тогда еще подопечных Рональда Кумана – 1:0. Но, несмотря на минимальный счет, шансов увезти хотя бы очко с той игры у подопечных Мирчи Луческу не было: «Барса» была явно сильнее. Однако для того, чтобы претендовать на евровесну, в ответной встрече чемпионам Украины нужно, как минимум, не проиграть. Иначе с мыслями о еврокубках придется расстаться до нового сезона.

«Динамо»

Время между первой и второй игрой с «блауграной» динамовцы провели относительно спокойно и ровно. Команда Луческу без особых проблем оформила себе путевку в четвертьфинал Кубка Украины, минимально одолев на выезде «Мариуполь». С этим же соперником чемпионы Украины встретились и в национальном первенстве, за три дня до игры с барселонцами. И снова минимальная победа «сине-белых». Минимальная по счету, а по игре команда Луческу существенно превзошла команду Маркевича. Хотя и не без нервов.

Туром ранее киевляне тоже без особых хлопот одолели своего оппонента по внутреннему календарю – «Днепр-1», забив подопечным Йовичевича два безответных мяча. «Динамо» продолжает возглавлять чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя – «Шахтер» - на три очка.

Однако если в чемпионате страны дела у «Динамо» идут неплохо, то о евроарене этого не скажешь: команда Луческу занимает последнее место в своей группе, имея в активе лишь одно очко и ноль забитых мячей. Для того, чтобы претендовать на выход из группы, «бело-синим» в предстоящем поединке нужно обязательно зацепиться за очки. Сделать это будет по определению непросто. Несмотря на то, что «Барса» испытывает серьезные имиджевые и кадровые проблемы, по уровню она все равно выше. К тому же, за «Динамо» не сможет сыграть основной левофланговый защитник Миколенко, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Еще одна беда столичного клуба – отсутствие забивного форварда. Точнее, вообще отсутствие номинального нападающего. Против «Мариуполя» на острие сыграл Вербич. Вполне возможно, что словенец выйдет и против «Барсы». Похоже, Супрягу окончательно списали в «архив». Не многим больше Луческу доверяет и Рамиресу со Шкуриным.    

«Барселона»

А вот у каталонцев время после первого свидания с киевлянами прошло бурно и тревожно. Казалось бы, после победы над «Динамо» положение Кумана во главе команды серьезно улучшилось. Но лишь до первого «поворота». Затем было обидное, но закономерное поражение в Класико, а потом и вовсе необъяснимая пощечина от «Райо Вальекано», которая переполнила чашу терпения клубных боссов. Президент «Барселоны» Лапорта отправил Кумана в отставку. Даже несмотря на то, что голландцу придется выплатить неустойку - порядка 12 миллионов евро за досрочное расторжение контракта. «Мы должны были уволить Кумана еще раньше», - бросил Жоан во след Рональду.

Исполняющим обязанности наставника «сине-гранатовых» стал тренер второй команды – Серхи Бархуан. Но от перестановки слагаемых сумма не поменялась: «Барселона» и без Кумана продолжает падать в Ла Лиге. Перед поездкой в Киев каталонцы на родной арене разошлись миром с «Алавесом». На данный момент «Барселона» занимает лишь девятое место в турнирной таблице, отставая от лидера – «Реал Сосьедад» - на девять очков.  

Но еще больше за потерю очков в игре с «Алавесом» поклонников «блауграны» беспокоят травмы футболистов. Этот процесс в команде напоминает настоящую пандемию. Как в «Реале» в прошлом сезоне. В последней игре перед поездкой в Киев травмировался Пике, а у Агуэро – проблемы с сердцем. Кроме того, в лазарете команды прописались Роберто, Френки де Йонг, Фати, Брейтвейт, Педри, Араухо и Дембеле. И, скорее всего, никто из этих пациентов не сможет помочь своей команде в игре против «Динамо». Стало быть, состав «Барселоны» в любом случае будет экспериментальным.

Урезанной получится и киевская командировка «Барселоны». Каталонцы в столицу Украины прибудут вечером первого ноября, и сразу уедут в гостиницу. То есть предматчевой вечерней тренировки не будет. В день игры испанцы проведут игровое занятие на стадионе имени Банникова, и после матча сразу планируют отправиться домой.   

Прогноз

Матч будет иметь определяющее с турнирной точки зрения значение для оппонентов. Киевлянам нужно как минимум не проиграть. А еще лучше – выиграть, чтобы претендовать на плей-офф. Видится, что в этот раз Луческу выберет более смелую и атакующую манеру игры. Терять ведь уже нечего. С другой стороны, нечего терять и «Барсе». Несмотря на все кадровые и иные проблемы, по общему уровню каталонцы превосходят киевлян. Не говоря уже о индивидуальном уровне. И не факт, что дублеры «Барсы» на «Олимпийском» сыграют хуже, чем основа: в прошлом году как раз так и случилось. Безусловно, «Динамо» даст бой сопернику. И, скорее всего, забьет свой первый гол в нынешней ЛЧ. Но, видится, все равно победят гости: их класс в конце концов даст о себе знать. 

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Вербич

«Барселона»: Тер Штеген, Мингеса, Гарсия, Лангле, Альба, Бускетс, Нико, Гави, Дест, Депай, Коутинью.

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2 ноября, вторник

«Динамо» — «Барселона»
Киев. НСК «Олимпийский». 22:00
Прямая трансляция на видеосервисе MEGOGO
ДИНАМО — БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2

Валерий Василенко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Barack
    Barack, 01.11.2021 18:24
    0
    FC Pozor - Barsa 0:3
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