В воскресенье, 21 ноября, в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черниговская «Десна» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток рефери прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Десна



Ситуация вокруг команды Александра Рябоконя в текущем сезоне складывается далеко не самая очевидная. «Десна», как кажется на первый взгляд, всегда находится где-то у входа в зону претендентов на попадание в еврокубки, но в то же время и не сильно спешит беспокоить вышестоящие клубы своим присутствием. В частности, в недавнем прошлом «северяне» попали в тяжелый период из шести матчей кряду без побед, в том числе и вылетели из Кубка Украины, став первой жертвой харьковского «Металлиста» из УПЛ (1:2).

Незадолго до старта ноябрьской международной паузы, команда из Чернигова сумела обыграть «Львов» (2:0), что позволило ей обойти на вираже ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925», которые в своих играх прошлого тура уступили, как и большинство команд из нижней половины турнирной таблицы. «Десна» в предстоящей игре будет иметь прекрасный шанс для того, чтобы еще немного улучшить свои позиции, так как уже будет знать результат матча между идущими впереди нее «Днепром-1» и «Александрией». Если хотя бы догнать по очкам команду Игора Йовичевича на данный момент не кажется возможным, то вероятная осечка подопечных Юрия Гуры откроет неплохие перспективы.

Колос



Мало кто вспомнит, что в начале текущего сезона «Колос» тогда еще Руслана Костышина боролся за право представлять нашу страну на групповом этапе новосозданной Лиги конференций УЕФА. Прошла уже почти половина футбольного года УПЛ, а команда из Ковалевки то и делает, что сменяет одну неудачную серию за другой. Забавно, но объединяет «колосков» с их соперниками по предстоящей игре поражения от харьковского «Металлиста» (0:1) на последовательных стадиях Кубка Украины, так что у команд точно найдется, что обсудить при встрече.

Череда негативных результатов рано или поздно приводит к смене главного тренера. На место Костышина в свое время пришел Сергей Кузнецов, однако он руководил командой в течение всего девяти матчей, после чего его, с такой же приставкой «и.о.» рядом со своей должностью будет отныне заменять Ярослав Вишняк. Сложно сделать предсказание сразу на несколько шагов вперед, однако рано или поздно «Колос» должен выйти из своего затяжного кризиса. Случится ли это уже в матче против «Десны» – большой вопрос, так как мы не видели игры «колосков» под руководством нового наставника. Однако, два его предшественника неизменно начинали с потерь очков.

История встреч



Футбольные пути «Десны» и «Колоса» ранее пересекались 12 раз в рамках УПЛ и Первой лиги. Наблюдается схожая по количеству побед каждой из команд статистика – 5 успешных для «Десны» игр, 4 победы «Колоса» и 3 ничьих. Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой весной – матч на этой же арене завершился ничьей со счетом 2:2. За хозяев отличились Владислав Калитвинцев и Егор Картушов, а у гостей забивали Кирилл Петров и Вячеслав Чурко.

Фемида



Поединок было доверено провести запорожскому рефери Максиму Козыряцкому, на счету которого уже было четыре матча УПЛ в текущем сезоне. Всего в своей карьере он уже провел 37 матчей УПЛ. С «Десной» данный рефери пересекался трижды (три поражения, общий счет – 1:7), а вот для «Колоса» это будет уже восьмая игра с его участием – 3 победы, одна ничья и 4 поражения (10:8 – суммарная разница голов).

Ориентировочные составы



«Десна»: Мысак – Картушов, Селин, Цымбалюк, Болбат – Шевцов, Домбровский, Завийский, Калитвинцев – Тотовицкий – Безбородько.

«Колос»: Волынец – Черноморец, Петров, Новак, Золотов – Задоя – Ильин, Богданов, Милько, Чурко – Ситчинава.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева поля сумеют одержать победу в предстоящей игре, а очередной наставник гостей в текущем сезоне начнет работу с потери очков. Нашей ставкой будет позиция – «Десна» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.30 по линии Parimatch.

21 ноябрь, воскресенье