Россия не выстояла в Хорватии, не сумев напрямую пробиться на ЧМ-2022

Состоялись три матча заключительного тура отбора ЧМ-2022 в группе H.



Хорватия сумела дожать Россию и вышла на первую позицию, которая дает прямую путевку на чемпионат мира. Проигравшие в этом матче отправляются покорять плей-офф.



В остальных матчах Словения одолела Кипр, Мальта крупно проиграла Словакии.

Квалификация ЧМ-2022. Группа H

Хорватия – Россия – 1:0

Гол: 1:0 – 81, автогол Кудряшов.



Словения – Кипр – 2:1

Голы: 1:0 – 48 Зайц, 2:0 – 84 Гнезда-Черин, 2:1 – 89 Какулис.



Мальта – Словакия – 0:6

Голы: 0:1 – 6 Руснак, 0:2 – 7 Дуда, 0:3 – 16 Руснак, 0:4 – 69 Дуда, 0:5 – 71 Де Марко, 0:6 – 80 Дуда.