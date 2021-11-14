Россия не выстояла в Хорватии, не сумев напрямую пробиться на ЧМ-2022

Состоялись три матча заключительного тура отбора ЧМ-2022 в группе H.
Хорватия сумела дожать Россию и вышла на первую позицию, которая дает прямую путевку на чемпионат мира. Проигравшие в этом матче отправляются покорять плей-офф.
В остальных матчах Словения одолела Кипр, Мальта крупно проиграла Словакии.
Квалификация ЧМ-2022. Группа H
Хорватия – Россия – 1:0
Гол: 1:0 – 81, автогол Кудряшов.
Словения – Кипр – 2:1
Голы: 1:0 – 48 Зайц, 2:0 – 84 Гнезда-Черин, 2:1 – 89 Какулис.
Мальта – Словакия – 0:6
Голы: 0:1 – 6 Руснак, 0:2 – 7 Дуда, 0:3 – 16 Руснак, 0:4 – 69 Дуда, 0:5 – 71 Де Марко, 0:6 – 80 Дуда.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но справедливость победила.
Ледве виграли, бо грати проти свиней на болоті по коліна у воді дуже важко!!
Раше и так дико фартило весь отбор, они в проигрышных матчах по игре со Словенией и Словакией умудрялись выигрывать!
Так что, второе место, это даже много для них.
По игре они никакие!
Слишком много уважения к оккупантам!
Автогол, то не в счёт!
Так рабам расскажут по пропогандон ТВ!
- Русским (россиянам) вход воспрещён!
Вот это я знаю.
Тот про кого вы написали, такой же Гетьман, как кацапы футбольная держава
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.