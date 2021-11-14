Хорватия
1 : 0
Россия
14.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Россия не выстояла в Хорватии, не сумев напрямую пробиться на ЧМ-2022

Словения и Словакия одержали победы над аутсайдерами

  • 14.11.2021 17:54
  • 12641 просмотр
  • 113 комментариев
Россия не выстояла в Хорватии, не сумев напрямую пробиться на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча заключительного тура отбора ЧМ-2022 в группе H.
 
Хорватия сумела дожать Россию и вышла на первую позицию, которая дает прямую путевку на чемпионат мира. Проигравшие в этом матче отправляются покорять плей-офф.
 
В остальных матчах Словения одолела Кипр, Мальта крупно проиграла Словакии.

Квалификация ЧМ-2022. Группа H

Хорватия – Россия – 1:0
Гол: 1:0 – 81, автогол Кудряшов.
 
Словения – Кипр – 2:1
Голы: 1:0 – 48 Зайц, 2:0 – 84 Гнезда-Черин, 2:1 – 89 Какулис.
 
Мальта – Словакия – 0:6
Голы: 0:1 – 6 Руснак, 0:2 – 7 Дуда, 0:3 – 16 Руснак, 0:4 – 69 Дуда, 0:5 – 71 Де Марко, 0:6 – 80 Дуда.

Источник — Sport.ua

(84 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexandr Rozovyk
    Alexandr Rozovyk, 14.11.2021 17:56
    +29
    С победой, Братья Хорваты!
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    Jinx1991
    Jinx1991, 14.11.2021 17:55
    +27
    Все по делу. Везение у свинособак закончилось
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    Sauron
    online
    Sauron, 14.11.2021 17:56 (изменен)
    +25
    Лапти устроили антифутбол и погода им в этом сильно помогла: ливень всю игру. Поле превратилось в болото.
    Но справедливость победила.
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    brighi10
    online
    brighi10, 14.11.2021 17:57 (изменен)
    +21
    Справедливость есть.Я уж думал это говно отскочит дико.Равная группа и мешок фарта...через стыки они не пройдут точно
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 14.11.2021 17:57
    +20
    Кудряшов харош😂
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    Standard
    online
    Standard, 14.11.2021 18:01
    +19
    Вітаю!! Надважкий матч, хорвати сильна нація!!
    Ледве виграли, бо грати проти свиней на болоті по коліна у воді дуже важко!!
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    Cityzen83
    Cityzen83, 14.11.2021 18:00
    +17
    Дуже сумна новина А лысый хорошо так вкотил, под штангу - без шансов для вратаря
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    Abdulla
    online
    Abdulla, 14.11.2021 18:00
    +17
    Если Модрич не может,то Кудряш поможет! Хорваты так не радовались,когда в финал ЧМ 2018 выходили,но всё по делу, хорваты были сильнее
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    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 18:01
    +16
    Если был бы нормальный газон, всё решилось бы гораздо раньше и без такого валидола!
    Раше и так дико фартило весь отбор, они в проигрышных матчах по игре со Словенией и Словакией умудрялись выигрывать!
    Так что, второе место, это даже много для них.
    По игре они никакие!
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    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 18:03
    +14
    Alex Romanov, 14.11.2021 18:00
    Ну Россия по крайней мере в стыках, нам ещё в эти стыки надо выйти. И кстате, если мы пробьёмся туда, то в первом раунде играем на выезде, а Россия дома.
    Не пишите на украинском форуме, страну 404 с большой буквы.
    Слишком много уважения к оккупантам!
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.11.2021 17:57
    +14
    Мне кто-то писал недавно здесь, что у них все на мази, а второй сказал, что у них положение лучше чем у нас
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    ua_rem
    ua_rem, 14.11.2021 18:01
    +13
    Слава Хорватии! Молодцы!!! А ПАраша если усирается - то с треском и на всю улицу. В 1997 Филимонов, сегодня - Кудряшов. Чего и дальше им почаще. !!! Хорватии -УРА !!!!!!!
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    AЛВ
    AЛВ, 14.11.2021 18:10
    +12
    Дякую братам хорватам за перемогу над московією!!!Це свято якесь.!!!💛💙
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    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 18:05
    +12
    boont, 14.11.2021 18:02
    Смешно. Такие как ты говномечтатели орали здесь, что Хорватия разнесет Россию. И обкакались. Все решил автогол ) так что про стыки молчал бы, а то как обычно окажешся балаболом.
    Да вы вообще не проиграли!
    Автогол, то не в счёт!
    Так рабам расскажут по пропогандон ТВ!
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    Jinx1991
    Jinx1991, 14.11.2021 18:05
    +12
    boont, 14.11.2021 18:02
    Смешно. Такие как ты говномечтатели орали здесь, что Хорватия разнесет Россию. И обкакались. Все решил автогол ) так что про стыки молчал бы, а то как обычно окажешся балаболом.
    Понравилось тебе как свинособакия на Евро сыграла? А в этом отборе на фарте заняли второе место.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.11.2021 18:02 (изменен)
    +12
    Alex Romanov, 14.11.2021 18:00
    Ну Россия по крайней мере в стыках, нам ещё в эти стыки надо выйти. И кстате, если мы пробьёмся туда, то в первом раунде играем на выезде, а Россия дома.
    В стыках против Польши, Швеции, Швейцарии Ты-то сам веришь в то, что Россия может их пройти? В этот раз нужно будет проходить уже двух соперников.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.11.2021 18:11
    +11
    Alex Romanov, 14.11.2021 18:03
    Россия среди сеянных. Так что в первом раунде им светят соперники по проще. Во вторых, речь шла о том, кто в лучшем положении. Так вот, Россия в лучшем положении. Они в стыках и они сеянны в первом раунде, нам ещё надо выйти в стыки и мы будем не сеянны в первом раунде. Дошло???
    Ну если цель херней как сегодня пострадать автобус с ноль ударов то, конечно, им лучше, еще немного пострадают. Но на отборе на ЧМ все же цель попасть в группу в Катаре. Любой соперник сильнее России по рейтингу и игре, хоть сеянный, хоть нет. Дошло?
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    Vince Mesk
    online
    Vince Mesk, 14.11.2021 18:11
    +11
    Что то совсем слабо Россия играет в футбол, надо тренероватся . Если бы не дождь то под 4 мяча влетели .
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    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 18:07
    +10
    Alex Romanov, 14.11.2021 18:04
    Ну наш главный гетьман Пётр Алексеевич называет же Хуйла Владимиром Владимировичем и ещё руку ему жмёт. Так чё нам нельзя писать так как принято во всём мире?
    Во всем мире принято писать следующее
    - Русским (россиянам) вход воспрещён!
    Вот это я знаю.
    Тот про кого вы написали, такой же Гетьман, как кацапы футбольная держава
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    Roger
    Roger, 14.11.2021 18:01
    +9
    Яка сумна новина.
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