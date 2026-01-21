Уже 11. Сможет ли Мбаппе догнать Роналду за голами в одном сезоне ЛЧ?
Нападающий Реала продолжает свои феноменальные выступления в самом престижном турнире Европы
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе благодаря дублю в ворота Монако довел количество забитых мячей в сезоне Лиги чемпионов до 11.
Это уже 17-й результат в истории турнира по количеству голов в одном сезоне ЛЧ.
Француз на данный момент находится в 6 голах от рекорда турнира, принадлежащего Криштиану Роналду, в сезоне 2013/14 забившего 17 голов, также выступая за Реал.
Интересным фактом является то, что второй и третий результаты в истории также принадлежат португальцу: 16 голов в сезоне 2015/16 и 15 голов в сезоне 2017/18 (вместе с Робертом Левандовски (2019/20) и Каримом Бензема (2021/22)).
Игроки с наибольшим количеством забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов
- 17 – Криштиану Роналду (Реал), 2013/14
- 16 – Криштиану Роналду (Реал), 2015/16
- 15 – Криштиану Роналду (Реал), 2017/18
- 15 – Роберт Левандовски (Бавария), 2019/20
- 15 – Карим Бензема (Реал), 2021/22
- 14 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
- 13 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021/22
- 13 – Рафинья (Барселона), 2024/25
- 13 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд), 2024/25
- 12 – Руд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед), 2002/03
- ...
- 11 – Килиан Мбаппе (Реал), 2025/26
