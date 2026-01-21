Уже 11. Сможет ли Мбаппе догнать Роналду за голами в одном сезоне ЛЧ?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 января 2026, 10:04 | Обновлено 21 января 2026, 10:05
Нападающий Реала продолжает свои феноменальные выступления в самом престижном турнире Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе благодаря дублю в ворота Монако довел количество забитых мячей в сезоне Лиги чемпионов до 11.

Это уже 17-й результат в истории турнира по количеству голов в одном сезоне ЛЧ.

Француз на данный момент находится в 6 голах от рекорда турнира, принадлежащего Криштиану Роналду, в сезоне 2013/14 забившего 17 голов, также выступая за Реал.

Интересным фактом является то, что второй и третий результаты в истории также принадлежат португальцу: 16 голов в сезоне 2015/16 и 15 голов в сезоне 2017/18 (вместе с Робертом Левандовски (2019/20) и Каримом Бензема (2021/22)).

Игроки с наибольшим количеством забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 17 – Криштиану Роналду (Реал), 2013/14
  • 16 – Криштиану Роналду (Реал), 2015/16
  • 15 – Криштиану Роналду (Реал), 2017/18
  • 15 – Роберт Левандовски (Бавария), 2019/20
  • 15 – Карим Бензема (Реал), 2021/22
  • 14 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
  • 13 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021/22
  • 13 – Рафинья (Барселона), 2024/25
  • 13 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд), 2024/25
  • 12 – Руд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед), 2002/03
  • ...
  • 11 – Килиан Мбаппе (Реал), 2025/26
Лига чемпионов бомбардиры Реал Мадрид Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Роберт Левандовски Карим Бензема Лионель Месси Серу Гирасси Руд ван Нистелрой
Сергей Турчак Источник: Instagram
