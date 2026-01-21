Уже 11. Сможет ли Мбаппе догнать Роналду за голами в одном сезоне ЛЧ?

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе благодаря дублю в ворота Монако довел количество забитых мячей в сезоне Лиги чемпионов до 11.

Это уже 17-й результат в истории турнира по количеству голов в одном сезоне ЛЧ.

Француз на данный момент находится в 6 голах от рекорда турнира, принадлежащего Криштиану Роналду, в сезоне 2013/14 забившего 17 голов, также выступая за Реал.

Интересным фактом является то, что второй и третий результаты в истории также принадлежат португальцу: 16 голов в сезоне 2015/16 и 15 голов в сезоне 2017/18 (вместе с Робертом Левандовски (2019/20) и Каримом Бензема (2021/22)).

Игроки с наибольшим количеством забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов