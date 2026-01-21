ВИНИСИУС: «Последние несколько дней были очень тяжелыми для Реала»

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился эмоциями после разгромной победы «сливочных» над Монако (6:1) в 7 туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Последние несколько дней были очень тяжелыми не только для меня, но и для моих товарищей по команде. Для меня это было особенно сложно из-за освистывания, и из-за того, что обо мне говорили.

Я всегда нахожусь в центре внимания, но я не хочу быть там из-за того, что происходит вне поля. Я хочу быть там только потому, что делаю на поле, и из-за всего, что сделал для этого клуба.

В техническом плане я не всегда буду на высоте, но я все равно стараюсь отдавать всего себя за эту футболку и за этот клуб, который мне многое дал.

Когда мы играем дома, нам нужна поддержка болельщиков, чтобы все вернулось в норму. Если мы будем вместе, то добьемся больших успехов в этом сезоне», – сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Реал занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после семи сыгранных матчей.