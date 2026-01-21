Клуб из россии предложил огромные деньги игроку, который нужен Барселоне

Форвард испанского «Леванте» и сборной Камеруна Карл Этта Эйонг пользуется популярностью на трансферном рынке и может покинуть нынешний клуб.

Главным претендентом на талантливого 22-летнего футболиста считается «Барселона», однако в борьбу вступил российский ЦСКА, который попытался перехватить камерунца.

По информации авторитетного инсайдера Бена Джейкобса, московский клуб предложил 30 миллионов евро за трансфер форварда, однако услышал отказ.

Этта Эйонг сообщил, что не собирается переезжать в российский чемпионат, а нынешний сезон настроен доиграть в составе «Леванте». Камерунский форвард определиться со своим будущим во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Карл стал одним из открытый чемпионата Испании благодаря своей зрелой и хладнокровной игре у чужих ворот. Форвард провел 18 матчей на клубном уровне, в которых забил шесть голов и сделал один ассист.

Контракт Карла истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро. В активе игрока семь поединков и один гол в составе сборной Камеруна.