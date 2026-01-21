Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб из россии предложил огромные деньги игроку, который нужен Барселоне
Испания
21 января 2026, 09:22 |
В услугах Карла Этта Эйонга заинтересованы чемпионы Испании и московская команда

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Этта Эйонг

Форвард испанского «Леванте» и сборной Камеруна Карл Этта Эйонг пользуется популярностью на трансферном рынке и может покинуть нынешний клуб.

Главным претендентом на талантливого 22-летнего футболиста считается «Барселона», однако в борьбу вступил российский ЦСКА, который попытался перехватить камерунца.

По информации авторитетного инсайдера Бена Джейкобса, московский клуб предложил 30 миллионов евро за трансфер форварда, однако услышал отказ.

Этта Эйонг сообщил, что не собирается переезжать в российский чемпионат, а нынешний сезон настроен доиграть в составе «Леванте». Камерунский форвард определиться со своим будущим во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Карл стал одним из открытый чемпионата Испании благодаря своей зрелой и хладнокровной игре у чужих ворот. Форвард провел 18 матчей на клубном уровне, в которых забил шесть голов и сделал один ассист.

Контракт Карла истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро. В активе игрока семь поединков и один гол в составе сборной Камеруна.

Барселона Леванте Карл Этта Эйонг цска москва трансферы трансферы Ла Лиги Бен Джейкобс
Николай Тытюк Источник: Бен Джейкобс
