21 января 2026, 08:14 |
Киевское Динамо показало нового тренера

Владимир Клименко – новый тренер по функциональной подготовке

ФК Динамо. Владимир Клименко

Футбольный клуб «Динамо» Киев добавил в тренерский штаб Игоря Костюка нового специалиста.

Должность тренера по функциональной подготовке киевского гранда занял специалист Владимир Клименко, который будет отвечать за легкоатлетическую подготовку. О прошлом месте работы Клименко пока неизвестно.

Ранее появилась информация о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Александра Костюка в формировании состава. Тренер не рассчитывает на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.

Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
