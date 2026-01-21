Киевское Динамо показало нового тренера

Футбольный клуб «Динамо» Киев добавил в тренерский штаб Игоря Костюка нового специалиста.

Должность тренера по функциональной подготовке киевского гранда занял специалист Владимир Клименко, который будет отвечать за легкоатлетическую подготовку. О прошлом месте работы Клименко пока неизвестно.

Ранее появилась информация о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Александра Костюка в формировании состава. Тренер не рассчитывает на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.