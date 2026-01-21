Украина. Премьер лига21 января 2026, 08:14 |
Киевское Динамо показало нового тренера
Владимир Клименко – новый тренер по функциональной подготовке
21 января 2026, 08:14
Футбольный клуб «Динамо» Киев добавил в тренерский штаб Игоря Костюка нового специалиста.
Должность тренера по функциональной подготовке киевского гранда занял специалист Владимир Клименко, который будет отвечать за легкоатлетическую подготовку. О прошлом месте работы Клименко пока неизвестно.
Ранее появилась информация о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Александра Костюка в формировании состава. Тренер не рассчитывает на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.
Газета «Бульвар». Так тримати, дурники….
