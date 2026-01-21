Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буткевич лично провел переговоры и совершил два громких трансфера Полесья
Чемпионат Украины
Буткевич лично провел переговоры и совершил два громких трансфера Полесья

Президент клуба лично договаривался о трансферах Краснопира и Красничи

ФК Полесья. Геннадий Буткевич

Президент житомирского клуба «Полесье» Геннадий Буткевич лично присоединился к трансферной кампании клуба и провел ключевые переговоры по двум громким подписаниям.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, именно Буткевич напрямую вел переговоры о переходах Игоря Краснопира из «Карпат» и Илира Красничи из «Колоса», взяв процесс под свой контроль.

Ранее президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич сообщил об изменениях в ситуации с отстранением вингера Алексея Гуцуляка от первой команды клуба.

Илир Красничи Геннадий Буткевич Игорь Краснопир трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
