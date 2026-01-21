Буткевич лично провел переговоры и совершил два громких трансфера Полесья

Президент житомирского клуба «Полесье» Геннадий Буткевич лично присоединился к трансферной кампании клуба и провел ключевые переговоры по двум громким подписаниям.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, именно Буткевич напрямую вел переговоры о переходах Игоря Краснопира из «Карпат» и Илира Красничи из «Колоса», взяв процесс под свой контроль.

Ранее президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич сообщил об изменениях в ситуации с отстранением вингера Алексея Гуцуляка от первой команды клуба.