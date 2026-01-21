Известный тренер: «ЛНЗ нет смысла брать еще одного форварда»
Олег Дулуб оценил трансферную кампанию сенсационного лидера УПЛ
Известный тренер Олег Дулуб оценил работу черкасского ЛНЗ на трансферном рынке в зимнее межсезонье. Специалист дал совет «фиолетовым».
«ЛНЗ нужно найти баланс. Осенью команда удачно использовала усталость конкурентов (Полесье, Динамо, Шахтер – прим.) после еврокубков. Весной этого фактора не будет.
Потеря Оба – огромна. Это был джокер, статистическая аномалия: игрок пришел без предсезонки и сразу заиграл на топ-уровне. Может быть, и хорошо, что у него не было той предсезонки.
Микитишин и Твердохлеб – это украинский вектор. Думаю, Твердохлеб – это замена Яшари. А Микитишин и Ассинор закроют позиции в атаке, еще одного форварда брать нет смысла – перебор игроков создает проблемы», – сказал Дулуб.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
