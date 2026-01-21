Известный тренер: «ЛНЗ нет смысла брать еще одного форварда»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 09:56 |
Олег Дулуб оценил трансферную кампанию сенсационного лидера УПЛ

21 января 2026, 09:56 |
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб оценил работу черкасского ЛНЗ на трансферном рынке в зимнее межсезонье. Специалист дал совет «фиолетовым».

«ЛНЗ нужно найти баланс. Осенью команда удачно использовала усталость конкурентов (Полесье, Динамо, Шахтер – прим.) после еврокубков. Весной этого фактора не будет.

Потеря Оба – огромна. Это был джокер, статистическая аномалия: игрок пришел без предсезонки и сразу заиграл на топ-уровне. Может быть, и хорошо, что у него не было той предсезонки.

Микитишин и Твердохлеб – это украинский вектор. Думаю, Твердохлеб – это замена Яшари. А Микитишин и Ассинор закроют позиции в атаке, еще одного форварда брать нет смысла – перебор игроков создает проблемы», – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Проспер Оба Артур Микитишин Егор Твердохлеб чемпионат Украины по футболу Марк Ассинор Мухаррем Яшари
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
