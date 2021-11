Переговоров нет. Ман Юнайтед пока что не планирует увольнять Сульшера

Руководство клуба «Манчестер Юнайтед» пока что не планирует увольнять Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Спустя три дня после неудачи в манчестерском дерби (0:2) руководство «Юнайтед» не ведет переговоры с другими тренерами. Большинство членов совета директоров «МЮ» поддерживает норвежского специалиста, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Совладелец «Ман Юнайтед» Джоэл Глейзер может изменить ситуацию, но от него пока не поступало никаких сигналов. «МЮ» набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Three days after derby defeat, there are still no contacts between Manchester United board and other managers. No talks. 🚫🔴 #MUFC



Ole Gunnar Solskjær still supported by main part of board members. Joel Glazer only one who can change the situation - but there’s still no signal. pic.twitter.com/0nxdW56KrJ