Переговоров нет. Ман Юнайтед пока что не планирует увольнять Сульшера

Руководство клуба «Манчестер Юнайтед» пока что не планирует увольнять Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Спустя три дня после неудачи в манчестерском дерби (0:2) руководство «Юнайтед» не ведет переговоры с другими тренерами. Большинство членов совета директоров «МЮ» поддерживает норвежского специалиста, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Совладелец «Ман Юнайтед» Джоэл Глейзер может изменить ситуацию, но от него пока не поступало никаких сигналов. «МЮ» набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.