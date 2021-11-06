Манчестер Сити уверенно разобрался с Ман Юнайтед в дерби

В центральном поединке 11-го тура АПЛ состоялось дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы на три очка опережала своего принципиального соперника, который в прошлом туре прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.

После стартового свистка «горожане» взяли мяч под контроль и вскоре открыли счет в матче. После прострела Канселу неудачно сыграл Бейи, который срезал мяч в собственные ворота.

В дальнейшем подопечные Гвардиолы продолжали владеть территориальным преимуществом, но «Юнайтед» вполне мог отыграться. Это Роналду из центра штрафной не пробил Эдерсона. Гости ответили серией моментов, что заставило изрядно потрудиться Де Хеа. Голкипер отбил несколько опасных ударов соперников, среагировав и на срезку Линделефа. Казалось, первый тайм завершится с минимальным преимуществом «горожан», но перед перерывом гости удвоили свое преимущество. После прострела Канселу Бернарду в падении протолкнул мяч в угол. Де Хеа и Шоу выключились из эпизода, рассчитывая, что мяч покинет пределы поля.

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Во второй половине встречи «горожане» контролировали ход событий и могли увеличить свое преимущество. В конце поединка Фоден попал в штангу, а Стоунзу совсем немного не хватило точности.

2:0 – «Манчестер Сити» в турнирной таблице опередил «Ливерпуль», который в воскресенье сыграет с «Вест Хэмом».

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 0:2

Бейи (7, автогол), Б.Силва (45)

Роналду (90) – Канселу (48), Б.Силва (48)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Бейи (Санчо, 46), Линделёф, Шоу, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 80), Мактоминей, Фернандеш, Роналду, Гринвуд (Рашфорд, 67).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунз, Уолкер, Б.Силва, Эрнандес, Гюндоган, Фоден, Де Брюйне, Жезус.

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА