11-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Ман Сити
06.11.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Английской Премьер-лиги

  • 06.11.2021 04:59
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6-го ноября, состоится поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Манчестерские клубы находятся в верхней части турнирной таблицы: «Сити» опережает «Юнайтед» на три очка. В прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы неожиданно на своем поле проиграла «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. «Манчестер Юнайтед» неделю назад разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0, прервав свою четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Отметим, что в предыдущих пяти матчах со своим принципиальным соперником «Манчестер Сити» одержал только одну победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

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