В субботу, 6-го ноября, состоится поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Манчестерские клубы находятся в верхней части турнирной таблицы: «Сити» опережает «Юнайтед» на три очка. В прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы неожиданно на своем поле проиграла «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. «Манчестер Юнайтед» неделю назад разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0, прервав свою четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Отметим, что в предыдущих пяти матчах со своим принципиальным соперником «Манчестер Сити» одержал только одну победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».