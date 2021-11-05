Субботний игровой день в АПЛ будет открывать центральный матч всего 11-го тура. На «Олд Траффорд» состоится дерби Манчестера – «Юнайтед» примет «Сити».

«Манчестер Юнайтед»

Менее чем две недели назад Уле Гуннар Сульшер был буквально в шаге от увольнения с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» после домашнего фиаско 0:5 в матче с «Ливерпулем». Однако норвежцу дали последний шанс исправить ситуацию, и он в него буквально вцепился зубами. Сначала в рамках АПЛ был разгромлен 3:0 «Тоттенхэм» - Сульшер спас себя, но отправил в отставку своего коллегу Нуну Эшпириту Санту.

После этого «Юнайтед» ждал очень тяжелый выезд в Бергамо в четвертом туре Лиги чемпионов. И Криштиану Роналду снова решил исход матча с «Аталантой», сумев спасти для своей команды очень важную ничью на последних секундах. Шансы «красных дьяволов» на плей-офф заметно повысились, и теперь нужно исправлять турнирной положение и в АПЛ.

А оно, это положение, не такое катастрофическое, каким могло бы показаться. «Ман Юнайтед» делит пятое-шестое места в турнирной таблице с «Арсеналом» отставая от «Сити» и «Вест Хэма» всего на три очка – команда Сульшера в случае победы в субботу догонит своих соседей. Однако одержать эту победу будет очень непросто: из-за травмы не сыграет ключевой защитник Рафаэль Варан, а Поль Погба пропускает матч из-за дисквалификации.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в предстоящем поединке терять очки также крайне нежелательно. Отставание от «Челси» в турнирной таблице составляет уже 5 очков, и увеличение этого разрыва может очень серьезно усложнить команде Пепа Гвардиолы борьбу за чемпионство. Тем более, что «Сити» сами вставляют себе палки в колеса – домашнее поражение 0:2 от «Кристал Пэлас» неделю назад по-другому не назовешь.

«Юнайтед» перед предстоящим матчем будет иметь преимущество в один дополнительный день отдыха, однако «Сити» свой матч Лиги чемпионов хоть и проводили в среду, однако спокойно дома разгромили «Брюгге» 4:1, в то время, как команда Сульшера на выезде из последних сил спасала ничью в Бергамо.

Три очка в матче с «Брюгге» вывели «Сити» в лидеры своей группы в Лиге чемпионов, и практически гарантировали попадание в плей-офф. Кадровая ситуация в «Сити» перед дерби также не идеальная: дисквалифицирован Эмерик Лапорт, а его соотечественник Ферран Торрес травмирован. Под вопросом также участие в матче Кайла Уокера.

История встреч

В рамках АПЛ две команды из Манчестера сыграют между собой в 49-й раз в истории. «Юнайтед» выиграл ровно половину из предыдущих 48 встреч – 24. У «Сити» 15 побед, еще 9 матчей завершились вничью. Разница голов также в пользу «Красных дьяволов» - 70-61.

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают «Сити» явным фаворитом предстоящего матча, и мы считаем такую позицию абсолютно справедливой. Да, «Юнайтед» в последних двух матчах начал подавать признаки жизни, но в матче с таким мощным соперником этого, скорее всего, будет недостаточно. Наш прогноз – победа «Сити», коэффициент 1,75.

6 ноября, суббота