В поединке 10-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Тоттенхєм» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
Источник — YouTube
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