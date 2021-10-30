Сульшер спасен? Манчестер Юнайтед разгромил Тоттенхэм

В поединке 10-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.
Это первая победа для «Манчестер Юнайтед» в пяти последних поединках английской Премьер-лиги. Вероятно, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время не будет уволен со своего поста.
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3
Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рэшфорд, 86
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Дэвис, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 54), Хойбьерг, Ло Чельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 66), Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактоминей, Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).
Предупреждения: Шоу (19), Магуайр (22), Фред (73), Дэвис (78), Ромеро (90).
Источник — Sport.ua
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если будут и дальше по этой схеме играть, то все будет ок. им идеально она заходит.
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