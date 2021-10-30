10-й тур
Тоттенхэм
0 : 3
Ман Юнайтед
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сульшер спасен? Манчестер Юнайтед разгромил Тоттенхэм

«Красные дьяволы» отправили в ворота соперников три безответных мяча

  • 30.10.2021 21:54
  • 898 просмотров
  • 3 комментария
Сульшер спасен? Манчестер Юнайтед разгромил Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 10-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

Это первая победа для «Манчестер Юнайтед» в пяти последних поединках английской Премьер-лиги. Вероятно, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время не будет уволен со своего поста.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3
Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рэшфорд, 86

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Дэвис, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 54), Хойбьерг, Ло Чельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 66), Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактоминей, Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).
Предупреждения: Шоу (19), Магуайр (22), Фред (73), Дэвис (78), Ромеро (90).

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    Tasha19, 30.10.2021 22:16
    0
    Поки врятовано)))
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    _+_
    _+_, 30.10.2021 22:05 (изменен)
    0
    Ой, да это же не УПЛ. У нас бы чокнулись все. Вчера 0:5, сегодня 3:0. А ещё можно посмотреть на Арсенал и МанСити сегодня.
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    bzzzzzz
    bzzzzzz, 30.10.2021 22:02
    0
    а ведь все что нужно было сделать перейти на схему с тремя защитниками, жалко что до Сульшера только щас это дошло. эта схема уже столько раз вытаскивала разные команды из болота.
    если будут и дальше по этой схеме играть, то все будет ок. им идеально она заходит.
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