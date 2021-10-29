В субботу, 30 октября, состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед».
Матч состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Тоттенхэм»
«Все в порядке — падаю», — примерно так можно охарактеризовать последние матчи лондонского «Тоттенхэма» в чемпионате Англии. Шутка ли, клуб, который претендует на зону Лиги чемпионов (а уже претендует ли?), проиграл четыре из последних шести матчей в АПЛ, победив всего дважды. Такой график скорее подошел бы команде из нижней половины турнирной таблицы.
После 9-ти сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает шестое место в чемпионате Англии по футболу, имея в активе 15 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 9-13.
Более того, совсем не блещет в текущем сезоне ключевой форвард «шпор» Гарри Кейн. На счету бомбардира пока всего один забитый мяч в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед»
А дела «красных дьяволов» еще хуже, чем у «Тоттенхэма». Хотелось назвать поражение от «Ливерпуля» в минувшем туре со счетом 0:5 «пощечиной», но больше подойдет «ударом сапогом в лицо». Более того, в последних четырех турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал ровно одно очко.
Стоит ли говорить, что тренерское кресло под наставником «красных дьяволов» Уле Гуннаром Сульшером опасно раскачивается и трещит? Еще одно поражение — и боссы «Манчестер Юнайтед» просто вынуждены будут уволить незадачливого специалиста.
После 9-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в чемпионате Англии по футболу, набрав 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-15.
Противостояние
На данный момент обеим командам крайне необходима передышка, чтобы прийти в себя, прервать череду неудач и с новыми силами продолжить борьбу. Ничья устроит обе команды, но вряд ли кто-то будет специально играть именно на такой результат. Если «Манчестер Юнайтед» проиграет, матч имеет все шансы стать последним для Сульшера у руля «красных дьяволов».
Ориентировочные составы:
«Тоттенхэм»: Льорис — Эмерсон, Ромеро, Дайер, Регилон, Скипп, Хойбьерг, Моура, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Кавани, Фернандеш, Решфорд, Роналду.
30 октября, суббота
|«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
|Лондон. Стадион «Тоттенхэм». 19:30
|Прямая трансляция на Setanta Sports+ Ukraine
|Арбитр: Стюарт Аттуэлл
|Прогноз Sport.ua — 1:1
Михаил Шаповалов, Sport.ua
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