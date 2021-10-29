10-й тур
Тоттенхэм
0 : 0
Ман Юнайтед
30.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Шпоры» могут окончательно выбить кресло из-под Сульшера

  • 29.10.2021 17:11
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Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 октября, состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед».

Матч состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Тоттенхэм»

«Все в порядке — падаю», — примерно так можно охарактеризовать последние матчи лондонского «Тоттенхэма» в чемпионате Англии. Шутка ли, клуб, который претендует на зону Лиги чемпионов (а уже претендует ли?), проиграл четыре из последних шести матчей в АПЛ, победив всего дважды. Такой график скорее подошел бы команде из нижней половины турнирной таблицы.

После 9-ти сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает шестое место в чемпионате Англии по футболу, имея в активе 15 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 9-13.

Более того, совсем не блещет в текущем сезоне ключевой форвард «шпор» Гарри Кейн. На счету бомбардира пока всего один забитый мяч в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»

А дела «красных дьяволов» еще хуже, чем у «Тоттенхэма». Хотелось назвать поражение от «Ливерпуля» в минувшем туре со счетом 0:5 «пощечиной», но больше подойдет «ударом сапогом в лицо». Более того, в последних четырех турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал ровно одно очко.

Стоит ли говорить, что тренерское кресло под наставником «красных дьяволов» Уле Гуннаром Сульшером опасно раскачивается и трещит? Еще одно поражение — и боссы «Манчестер Юнайтед» просто вынуждены будут уволить незадачливого специалиста.

После 9-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в чемпионате Англии по футболу, набрав 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-15.

Противостояние

На данный момент обеим командам крайне необходима передышка, чтобы прийти в себя, прервать череду неудач и с новыми силами продолжить борьбу. Ничья устроит обе команды, но вряд ли кто-то будет специально играть именно на такой результат. Если «Манчестер Юнайтед» проиграет, матч имеет все шансы стать последним для Сульшера у руля «красных дьяволов».

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис — Эмерсон, Ромеро, Дайер, Регилон, Скипп, Хойбьерг, Моура, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Кавани, Фернандеш, Решфорд, Роналду.

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30 октября, суббота

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Лондон. Стадион «Тоттенхэм». 19:30
Прямая трансляция на Setanta Sports+ Ukraine
Арбитр: Стюарт Аттуэлл
Прогноз Sport.ua — 1:1

Михаил Шаповалов, Sport.ua

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