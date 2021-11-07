Серия B – не подарок. Буффон впервые в карьере пропустил 4 гола в 1-м тайме

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон впервые в клубной карьере пропустил 4 гола в первом тайме.
7 ноября в матче 12-го тура Серии В «Парма» проиграла на выезде «Лечче» (0:4).
43-летний Буффон ранее выступал за туринский «Ювентус» и парижский «ПCЖ». За сборную Италии Буффон провел 176 матчей (рекорд) и выиграл чемпионат мира 2006.
Серия B. 12-й тур
«Лечче» – «Парма» – 4:0
Голы: Кода, 16, 31, 44, Стрефецца, 37.
Турнирная таблица Серии B
4 - Gianluigi Buffon conceded four first-half goals for the first time in his career with clubs. Poker.#SerieB #LecceParma— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 7, 2021
Источник — Opta
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Боже, какой я старый что это помню
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