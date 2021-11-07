Серия B – не подарок. Буффон впервые в карьере пропустил 4 гола в 1-м тайме

7 ноября в матче 12-го тура Серии В «Парма» проиграла на выезде «Лечче»

  • 07.11.2021 20:27
  • 2062 просмотра
  • 2 комментария
Серия B – не подарок. Буффон впервые в карьере пропустил 4 гола в 1-м тайме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон впервые в клубной карьере пропустил 4 гола в первом тайме.

7 ноября в матче 12-го тура Серии В «Парма» проиграла на выезде «Лечче» (0:4).

43-летний Буффон ранее выступал за туринский «Ювентус» и парижский «ПCЖ». За сборную Италии Буффон провел 176 матчей (рекорд) и выиграл чемпионат мира 2006.

Серия B. 12-й тур

«Лечче» – «Парма» – 4:0

Голы: Кода, 16, 31, 44, Стрефецца, 37.

Турнирная таблица Серии B

Источник — Opta

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    online
    Saar, 07.11.2021 20:35
    +1
    20 років назад, Парма грала в фіналі Кубка УЄФА ще з однією італійською командою, Палермо.... були часи...
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    alexderjav
    online
    alexderjav, 07.11.2021 21:27 (изменен)
    0
    Saar, 07.11.2021 20:35
    20 років назад, Парма грала в фіналі Кубка УЄФА ще з однією італійською командою, Палермо.... були часи...
    Вроде с Марселем играла Парма в 1999, не палермо. итальянский финал был в 98 Интер Лацио .
    Боже, какой я старый что это помню
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