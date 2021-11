Серия B – не подарок. Буффон впервые в карьере пропустил 4 гола в 1-м тайме

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон впервые в клубной карьере пропустил 4 гола в первом тайме.

7 ноября в матче 12-го тура Серии В «Парма» проиграла на выезде «Лечче» (0:4).

43-летний Буффон ранее выступал за туринский «Ювентус» и парижский «ПCЖ». За сборную Италии Буффон провел 176 матчей (рекорд) и выиграл чемпионат мира 2006.

Серия B. 12-й тур

«Лечче» – «Парма» – 4:0

Голы: Кода, 16, 31, 44, Стрефецца, 37.

Турнирная таблица Серии B

