Ретеги - третий игрок в истории Аталанты по голам в кампании Серии А

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги отметился забитым мячом в поединке против «Ювентуса» и стал третьим игроком в истории клуба по количеству голов в одном розыгрыше Серии А (22).

9 марта состоялась игра 28-го тура итальянского чемпионата между командами «Ювентус» и «Аталанта». Матч завершился разгромной победой «бергамасков» со счетом 4:0.

Больше голов в одной кампании Серии А забивали только Дуван Сапата в сезоне 2018/19 (23) и Филиппо Индзаги в 1996/97 (24).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ретеги принял участие в 26 поединках и отметился 26 результативными действиями (22 Г + 4 А). «Аталанта» занимает третье место в таблице лиги (17 побед, 7 ничьих, 4 поражения).