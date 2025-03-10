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  4. Ретеги - третий игрок в истории Аталанты по голам в кампании Серии А
Италия
10 марта 2025, 22:19 |
167
0

Ретеги - третий игрок в истории Аталанты по голам в кампании Серии А

Матео реализовал пенальти в ворота «Ювентуса»

10 марта 2025, 22:19 |
167
0
Ретеги - третий игрок в истории Аталанты по голам в кампании Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги отметился забитым мячом в поединке против «Ювентуса» и стал третьим игроком в истории клуба по количеству голов в одном розыгрыше Серии А (22).

9 марта состоялась игра 28-го тура итальянского чемпионата между командами «Ювентус» и «Аталанта». Матч завершился разгромной победой «бергамасков» со счетом 4:0.

Больше голов в одной кампании Серии А забивали только Дуван Сапата в сезоне 2018/19 (23) и Филиппо Индзаги в 1996/97 (24).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ретеги принял участие в 26 поединках и отметился 26 результативными действиями (22 Г + 4 А). «Аталанта» занимает третье место в таблице лиги (17 побед, 7 ничьих, 4 поражения).

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Ювентус Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу статистика Ювентус - Аталанта Матео Ретеги Дуван Сапата Филиппо Индзаги
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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