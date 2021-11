ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла уволила главного тренера

Английская «Астон Вилла» отправила шотландца Дина Смита в отставку с поста главного тренера.

Дин Смит возглавил клуб из Бирмингема в октябре 2018 года и сумел в первый же сезон вернуть его в АПЛ. Также при Смите клуб выходил в финал Кубка Лиги, где уступил «Манчестер Сити».

В данный момент «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 10 очков за 11 туров.

Aston Villa Football Club can confirm that the Club have parted company with Head Coach Dean Smith.