Костюк разгромила чемпионку US Open на пути в полуфинал турнира в Румынии

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) одержала впечатляющую победу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



В 1/4 финала украинка, которая получила шестой номер посева, уверенно переиграла третью сеяную Эмму Радукану из Великобритании (№23 WTA), которая является действующей чемпионкой US Open.



Клуж-Напока. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 6:1

Костюк со старта начала играть очень активно и создавать давление на соперницу на приеме ее подачи. Это сразу же принесло плоды и украинка повела с брейком, играя уже с позиции силы.



Радукану не думала сдаваться и провела середину первой партии немно лучше, имея шанс восстановить статус-кво. Но после нереализации брейкпоинта в шестом гейме она отдала свою подачу, после чего Марта более чем уверенно закрыла сет. Финальное очко продемонстрировало настоящее мастерство украинской теннисистки.





Вторая партии началась по тому же сценарию. Марта оформила быстрый брейк и далее выглядела острее, точнее и намного меньше ошибалась. На своих подачах проблемы пропали, шансов на камбэк не просматривалось вообще. В пятом гейме Радукану снова не устояла под натиском украинки и Костюк повела с двумя брейками. Развязка наступила на следующей подаче на больше-меньше. Марты отыграла три геймбола соперницы и сама с четвертого матчпоинта вырвала важную победу.



Отличный матч для украинки, которая ранее призналась, что на этом турнире наконец-то чувствует себя на все 100%.



Костюк предстоит третий полуфинал в текущем сезоне, ранее она проиграла обе встречи такого уровня. Победа в следующей игре позволит ей дебютировать в топ-50 мирового рейтинга.



Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Костюк сразится против лидера посева Симоны Халеп (№18 WTA).

Marta Kostyuk gets the big win!



Marta defeats US Open champion Emma Raducanu 6-2, 6-1 and she qualifies in the semifinals of Transylvania Open!



What a great performance for Marta! pic.twitter.com/VnIZrEvGFs