Костюк разгромила чемпионку US Open на пути в полуфинал турнира в Румынии

Марта не оставила шансов Эмме Радукану

  • 29.10.2021 20:31
  • 3412 просмотров
  • 32 комментария
Костюк разгромила чемпионку US Open на пути в полуфинал турнира в Румынии
© Transylvania Open. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) одержала впечатляющую победу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В 1/4 финала украинка, которая получила шестой номер посева, уверенно переиграла третью сеяную Эмму Радукану из Великобритании (№23 WTA), которая является действующей чемпионкой US Open.
 
Клуж-Напока. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 6:1

Костюк со старта начала играть очень активно и создавать давление на соперницу на приеме ее подачи. Это сразу же принесло плоды и украинка повела с брейком, играя уже с позиции силы. 
 
Радукану не думала сдаваться и провела середину первой партии немно лучше, имея шанс восстановить статус-кво. Но после нереализации брейкпоинта в шестом гейме она отдала свою подачу, после чего Марта более чем уверенно закрыла сет. Финальное очко продемонстрировало настоящее мастерство украинской теннисистки.


 
Вторая партии началась по тому же сценарию. Марта оформила быстрый брейк и далее выглядела острее, точнее и намного меньше ошибалась. На своих подачах проблемы пропали, шансов на камбэк не просматривалось вообще. В пятом гейме Радукану снова не устояла под натиском украинки и Костюк повела с двумя брейками.  Развязка наступила на следующей подаче на больше-меньше. Марты отыграла три геймбола соперницы и сама с четвертого матчпоинта вырвала важную победу. 
 
Отличный матч для украинки, которая ранее призналась, что на этом турнире наконец-то чувствует себя на все 100%. 
 
Костюк предстоит третий полуфинал в текущем сезоне, ранее она проиграла обе встречи такого уровня. Победа в следующей игре позволит ей дебютировать в топ-50 мирового рейтинга.
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В следующем раунде Костюк сразится против лидера посева Симоны Халеп (№18 WTA).

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 29.10.2021 20:39
    +12
    Несподівана і від того ще більш приємна перемога. Переможниця ЮСО за весь матч так і не зрозуміла, як підходити до м'ячів вище плеча. Що трохи натякає на "заслуженість" її титулу. Марта ж добре налаштувалася на суперницю, і сьогодні вже чергувала атакуючі дії з захисними. Хоча все одно, довжини та активності, на мій погляд, трохи не вистачало. З Халеп це точно не пройде, румунка явно піднабрала форму. Хочеться сподіватися, що Марта винесла уроки з недавньої поразки Симоні в Індіан-Веллсі. Тим не менше, Марта знову буде серйозним андердогом у парі.
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    captain2009
    captain2009, 29.10.2021 20:43 (изменен)
    +11
    KeniSan, 29.10.2021 20:37
    Победа это конечно хорошо. Но потенциала у Радукану куда больше чем у Марты. Мне кажется перед Эммой никто не ставил задачи тут выиграть. Хотелось бы видеть ихнюю встречу на другом более крупном турнире. С Халеп конечно трудно будет, я практически уверен что румунка выиграет, но будем болеть.
    А чем у нее больше потенциал? Как по мне, арсенал Марты намного разнообразнее. Эмма более выдержанная, но и она не совладала сегодня с собой, когда все пошло не так. Бьет она сильнее - факт, но как только ее план рушится, то ничего она не может предложить. Как Даяна, или как Остап. Игра Костюк намного разносторонняя. Если справится с эмоциями, то способна вынести любую.
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    Александр Ад
    Александр Ад, 29.10.2021 20:36
    +10
    Марта сьогодні показала дорослий теніс!Ну просто молодчінка.зробила залишок дня приемним!
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    Daren44
    Daren44, 29.10.2021 20:41
    +9
    Вот и чУдно что Марта опустила на землю расхваленную до небес Радукану.
    Ясно что у той игра не пошла, но эпизодами когда была борьба, Марта смотрелась весьма неплохо!
    С Халеп конечно будет сложнее. Та морально в разы стабильнее.
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    axylinam
    axylinam, 29.10.2021 20:39
    +9
    Не смотря ни на что-приятная победа, по любому придаст Марте уверенности
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    Misha-101
    Misha-101, 29.10.2021 20:38
    +9
    Браво Марта!! С победой
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    Alehandro
    Alehandro, 29.10.2021 20:36
    +9
    Уточка по-пекински, похоже, после шлема звезду поймала) надеялась на лёгкую прогулку, а тут такое... Брейки в первых геймах каждого сета избавили Марту от традиционной нервозности и позволили просто сыграть в свой теннис. Так держать! Ждём аналогичного выноса Халепы
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    Disiny7
    online
    Disiny7, 29.10.2021 20:44
    +8
    KeniSan, 29.10.2021 20:37
    Победа это конечно хорошо. Но потенциала у Радукану куда больше чем у Марты. Мне кажется перед Эммой никто не ставил задачи тут выиграть. Хотелось бы видеть ихнюю встречу на другом более крупном турнире. С Халеп конечно трудно будет, я практически уверен что румунка выиграет, но будем болеть.
    Нет там потенциала, максимум игрок первой полусотни эта халявная британо-румынка. Фернандес, проигравшая ей финал в америке, гораздо перспективней выглядит.
    Ну а в талланте Мартули никто и не сомневался, она борется только с собой, надеюсь этот вынос поможет в ментальном плане
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    znak51
    znak51, 29.10.2021 20:41
    +7
    Схоже, Марті тільки з топами грати треба, тоді вона включається на повну. Але де ж їх стільки набереш. Добре хоч в кінці сезону в live race увійшла до топ 50. Удачі в новому сезоні !
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    123456789987654321
    123456789987654321, 29.10.2021 20:35
    +7
    Дальше Сімона , буде складно і цікаво
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    SolidQ
    online
    SolidQ, 29.10.2021 20:34
    +7
    Молодец Костюк
    P.S Зачем Радукану поменяла тренера, если стало хуже?
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    kollekciy
    kollekciy, 29.10.2021 20:38
    +6
    Марту з перемогою. Оце була Марта схожа на себе, нарешті послухала поради, добавила агресії, пішли вінерси, удари на виліт з подачі суперниці, яких не було майже рік, отримала впевненість в собі, та нервовий спокій.
    Радукану звичайно просто нереально не та, що була, через те й рахунок взагалі сенсаційний.
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    PETP0
    PETP0, 29.10.2021 20:36
    +5
    Вот такие они, чемпионки ЮСО.
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 29.10.2021 20:32
    +5
    мы сегодня обыграли US Open
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    fedd1979
    fedd1979, 29.10.2021 20:52
    +4
    sirjoga, 29.10.2021 20:45
    Хто б там що не говорив, а Марта класом вище. Радукану як була рівня ITF так і залишилась
    То правда, говорити можна що завгодно... Але факти! Факти! А факт такий: в Радукану - перемога на ЮсОпен. А в нас Світоліна давним-давно оббиває пороги всіх таких турнірів і далі парочки півфіналів не доходила. А всі інші... Може Радукану й рівень ІТФ, але хтось може уявити, щоб турнір Великого шолому виграла Козлова чи Калініна?
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    alefteev77
    alefteev77, 29.10.2021 20:45 (изменен)
    +4
    Марта молодчинка! Вітаю! Тепер уважно проаналізувати Халеп і підгототувати правильну, гнучку тактику.
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    samird
    samird, 29.10.2021 20:42
    +4
    Ничуть не собираюсь умалят достижений Марты (она сегодня молодец!), но как, КАК эта девчушка выиграла ЮСО? Я понимаю, что с сеткой откровенно повезло, но всё равно. Чуден в последнее годы женский тур. Вдвойне обидно, что Элина так и не смогла ни разу выстрелить на Шлеме.
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    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 29.10.2021 20:41
    +4
    Приємно, що при публіці, налаштованій проти нашої Мартусі, вона проявила характер і не психувала. Правда і суперниця своїми "суперподачами" дуже допомогла.
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    KeniSan
    online
    KeniSan, 29.10.2021 20:37
    +4
    Победа это конечно хорошо. Но потенциала у Радукану куда больше чем у Марты. Мне кажется перед Эммой никто не ставил задачи тут выиграть. Хотелось бы видеть ихнюю встречу на другом более крупном турнире. С Халеп конечно трудно будет, я практически уверен что румунка выиграет, но будем болеть.
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    Spectra
    Spectra, 29.10.2021 20:36
    +4
    Камооооон Марта
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