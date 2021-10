ВИДЕО. Сбой матрицы? Игрок Наполи по имени Диего забил гол рукой

«Игрок «Наполи» по имени Диего забил решающий гол в матче рукой, и его засчитали». Информация из 1986 года? Нет, из 2021.

Матч юношеских команды U-16 между «Ромой» и «Наполи» завершился скандалом. На последней минуте поединка игрок «Наполи» сравнял счет в поединке, рукой замкнув подачу с углового. По иронии судьбы, парня еще и зовут Диего, как и легенду «Наполи» Марадону, который умер в ноябре прошлого года:

STOP WHAT YOU ARE DOING



Watch this video of a lad scoring a proper hand of god style goal in the last minute for Napoli’s Under 16s against Roma. His first name? DIEGO. pic.twitter.com/7KSVdlaVaF