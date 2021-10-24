9-й тур
Рома
0 : 0
Наполи
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Главных тренеров Ромы и Наполи удалили во время матча Серии А

Арбитр Давиде Масса разошелся не на шутку

  • 24.10.2021 21:31
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Главных тренеров Ромы и Наполи удалили во время матча Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче девятого тура чемпионата Италии «Рома» – «Наполи» оба главный тренера команд были удалены с поля.
 
Жозе Моуриньо отправился в подтрибунное помещение на 82-й минуте после того, как арбитр Давиде Масса показал ему вторую желтую карточку.
 
А уже в компенсированное время Масса показал прямую красную Лучано Спаллетти.
 
Отметим, что «Рома» – первая команда, которая отобрала очки у неаполитанцев в этом сезоне.
 
Чемпионат Италии. 9-й тур
«Рома» – «Наполи» – 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

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