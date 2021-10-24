Главных тренеров Ромы и Наполи удалили во время матча Серии А

В матче девятого тура чемпионата Италии «Рома» – «Наполи» оба главный тренера команд были удалены с поля.
Жозе Моуриньо отправился в подтрибунное помещение на 82-й минуте после того, как арбитр Давиде Масса показал ему вторую желтую карточку.
А уже в компенсированное время Масса показал прямую красную Лучано Спаллетти.
Отметим, что «Рома» – первая команда, которая отобрала очки у неаполитанцев в этом сезоне.
Чемпионат Италии. 9-й тур
«Рома» – «Наполи» – 0:0
Источник — Sport.ua
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