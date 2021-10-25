Невакцинированных игроков пустять на Aus Open после строгого карантина

Также предстоит постоянно сдавать тесты

  • 25.10.2021 07:19
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Невакцинированных игроков пустять на Aus Open после строгого карантина
© Australian Open

WTA разослала теннисисткам конфиденциальные письма об ограничениях, которые будут в Австралии на первом мейджоре следующего сезона. Скриншоты документа сразу же попали в сеть.
 
Из письма следует, что игроки должны сдать отрицательный анализ на коронавирус максимум за 72 часа до вылета в Австралию, а потом еще один – в течение суток после прибытия.
 
Полностью вакцинированных игроков после этого не ждет никаких ограничений. Игроки, не прошедшие вакцинацию, будут обязаны пройти двухнедельный карантин в гостинице, а потом регулярно сдавать анализы. 
 
Также сказано, что квалификация Australian Open состоится в Мельбурне, в отличие от этого года, когда матчи отбора проходили в Дохе (мужской турнир) и Дубае (женский турнир).
 
Следует отметить, что все еще может измениться, австралийские власти еще не утвердили окончательные правила.

Источник — Twitter

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