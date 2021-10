Невакцинированных игроков пустять на Aus Open после строгого карантина

WTA разослала теннисисткам конфиденциальные письма об ограничениях, которые будут в Австралии на первом мейджоре следующего сезона. Скриншоты документа сразу же попали в сеть.



Из письма следует, что игроки должны сдать отрицательный анализ на коронавирус максимум за 72 часа до вылета в Австралию, а потом еще один – в течение суток после прибытия.



Полностью вакцинированных игроков после этого не ждет никаких ограничений. Игроки, не прошедшие вакцинацию, будут обязаны пройти двухнедельный карантин в гостинице, а потом регулярно сдавать анализы.



Также сказано, что квалификация Australian Open состоится в Мельбурне, в отличие от этого года, когда матчи отбора проходили в Дохе (мужской турнир) и Дубае (женский турнир).



Следует отметить, что все еще может измениться, австралийские власти еще не утвердили окончательные правила.

